Teatro | Fondazione di Venezia presenta il direttore di M9 | Marco Biscione 2

Il Pd propone una "Fondazione Culturale per rilanciare Teatro e Musei di Alessandria" : ... alle Fondazioni Teatro comunale di Bologna, Bolzano, Ferrara, Modena, Treviso che sono riuscite a creare poli culturali in grado di attrarre, attraverso un ricco calendario di spettacoli e ...

Cucinelli : Fondazione e Comune Norcia insieme per restauro Teatro : Milano, 21 mag. (AdnKronos) – La Fondazione Brunello e Federica Cucinelli e il Comune di Norcia hanno presentato alla stampa e alla cittadinanza il progetto di restauro del Teatro Civico di Norcia, che prenderà il via nelle prossime settimane. La Fondazione, si legge in una nota, si occuperà del recupero della struttura esterna, danneggiata dal terremoto del 2016, mentre il Comune di Norcia, prenderà in carico il rifacimento degli interni. ...