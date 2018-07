Teatro : Corazzari - per Stabile del Veneto assegnazioni Fus mitigano declassamento (2) : (AdnKronos) - (Adnkronos) - “Resta incomprensibile – ribadisce l’assessore - un declassamento così ingiustificato e dunque offensivo. Speriamo che sia il Tar a darci ragione e a recuperare definitivamente l’errore compiuto da quella Commissione, mitigato, per la parte economica, dal Ministro. Certo

Teatro : Corazzari - per Stabile del Veneto assegnazioni Fus mitigano declassamento (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Resta incomprensibile ‘ ribadisce l’assessore – un declassamento così ingiustificato e dunque offensivo. Speriamo che sia il Tar a darci ragione e a recuperare definitivamente l’errore compiuto da quella Commissione, mitigato, per la parte economica, dal Ministro. Certo è che tutto questo è anche l’esito di una riforma non ancora completata e sicuramente da ...