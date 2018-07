Teatro : Corazzari - per Stabile del Veneto assegnazioni Fus mitigano declassamento : Venezia, 27 lug. (AdnKronos) - “Ritengo che aver lasciato pressoché inalterata la somma destinata dal FUS, il Fondo Unico per lo Spettacolo, al Teatro Stabile del Veneto sia ascrivibile alla volontà del Ministro Alberto Bonisoli di non penalizzare ulteriormente il movimento teatrale della nostra reg

Teatro : Corazzari - per Stabile del Veneto assegnazioni Fus mitigano declassamento (2) : (AdnKronos) – (Adnkronos) – ‘Resta incomprensibile ‘ ribadisce l’assessore – un declassamento così ingiustificato e dunque offensivo. Speriamo che sia il Tar a darci ragione e a recuperare definitivamente l’errore compiuto da quella Commissione, mitigato, per la parte economica, dal Ministro. Certo è che tutto questo è anche l’esito di una riforma non ancora completata e sicuramente da ...