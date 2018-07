Tav | Salvini | «Deve andare avanti» Palazzo Chigi | «Il dossier è ancora sul tavolo»

Salvini : avanti con la Tav. Palazzo Chigi : soluzione in linea col contratto governo Ecco perché i 5 Stelle non possono dire sì : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Grana Tav. M5s : va bloccata. Salvini : vada avanti. La Fancia : confusione : Palazzo Chigi smorza i toni: 'dossier ancora in fase di valutazione'. Pd: l'Italia rischia 2 miliardi di penali. E la Ue avverte: 'opera importante, mantenere gli impegni' -

No Tav - sì Tav : Salvini vs 5 stelle. Il governo Conte farà le grandi opere? : Tav sì, Tav no. Tap sì, Tap no. Non è uno scioglilingua, ma il dilemma col quale è alle prese il governo Conte riguardo le grandi opere pubbliche in sospeso. Questioni annose che il governo ha ereditato e sulle quali dovrà pronunciarsi a breve: proseguire i lavori o fermare tutto? La bussola annunciata dall’esecutivo è l’analisi del rapporto costi-benefici. Che include anche il calcolo di eventuali penali, oltre ai soldi già spesi ...

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "andare avanti". Palazzo Chigi : "istruttoria in corso" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...

