Tav | Salvini contrario allo stop | ' Per me occorre andare avanti'

Tav - Salvini avverte il Movimento 5 Stelle : “Occorre andare avanti e non tornare indietro” : Matteo Salvini avverte il Movimento 5 Stelle: sulla Tav si va avanti. Così il ministro degli Interni fissa un paletto sulla spinosa questione dell’alta velocità Torino-Lione. Le parole del vicepremier da Radio24 arrivano all’indomani di quelle del ministro pentastellato Toninelli che mettevano in discussione il proseguire del progetto. Si apre così una crepa all’interno della maggioranza gialloverde. “Dal mio punto di ...

Divisi sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla - per Salvini "si deve andare avanti" : Tav no, per i 5 Stelle. Tav sì per la Lega. Lo schema è consolidato e rischia di provocare fratture in seno alla maggioranza a sostegno del Governo Conte. Proprio il presidente del Consiglio, secondo quanto scrive La Repubblica, sarebbe convinto a seguire Luigi Di Maio e i 5 Stelle nel progetto di bloccare al più presto la Tav Torino-Lione, tema molto sentito dall'elettorato pentastellato. Scrive il quotidiano:C'è ...

I No Tav aggrediscono la polizia. Forza Italia insorge - Salvini interviene. Imbarazzo del M5S : Occorre una presa di distanza netta in alternativa della quale siamo autorizzati a pensare che essi abbiano agito forti della copertura politica del Governo'. 'Solidarietà da tutto il @GruppoFICamera ...

No Tav - Salvini : sostengo coi fatti le forze dell'ordine : Roma, 22 lug., askanews, - 'Proprio stamattina ho ringraziato le forze dell'ordine per tutto il lavoro svolto negli ultimi giorni, 429 arresti tra cui 161 immigrati e 1451 denunce, tra cui 611 ...

Parla il padre della bimba rom ferita a Roma : "Qui ci considerano un cancro - mi aspetTavo la solidarietà di Salvini" : "La mia piccola rischia di morire e se le va bene di rimanere paralizzata a vita". Parla a La Stampa Otet Nicolai Alinna, 23 anni, padre della bimba di un anno ferita a Roma da un colpo di pistola ad aria compressa. La piccola è ricoverata all'Ospedale Bambin Gesù, dove le è stato rimosso il piombino esploso da un'arma usata per il tiro a segno. "Dalla sindaca Raggi e da una figura come quella del ministro dell'interno e ...

Rai : Salvini - patto Pd-Fi su Vigilanza? SpetTava a opposizioni : Roma, 18 lug. (AdnKronos) – Il patto Pd-Fi sulla commissione di Vigilanza? “Spettava alle opposizioni. Per fare meglio opposizione. Si sono messi d’accordo. Va bene cosi'”. Lo ha detto Matteo Salvini alla Camera. L'articolo Rai: Salvini, patto Pd-Fi su Vigilanza? Spettava a opposizioni sembra essere il primo su SPORTFAIR.

Libia porto sicuro : scontro tra Salvini e la porTavoce di Juncker : La trasferta istituzionale del ministro dell’Interno italiano, Matteo Salvini, nella Russia di Vladimir Putin [VIDEO] sta facendo molto discutere. Prima la polemica sul presunto viaggio con volo di Stato del leader della Lega per assistere alla finale del Campionato del mondo. Illazioni subito smentite. Poi, puntualmente, si è rialzato il livello dello scontro con l’Unione Europea sul tema dell’immigrazione clandestina. Durante la conferenza ...

Caso Diciotti 'Ha ragione Salvini o Mattarella '. STavolta la maledizione del sondaggio colpisce la Lega : ROMA. Gli infortuni in casa altrui evidentemente non insegnano nulla. Non è bastata la doppia gaffe dei 5Stelle, incappati nella disavventura di sondaggi on line dall'esito sfavorevole, prima sui ...

Salvini ha pubblicato una foto del Tavolo sull'immigrazione convocato al Viminale : Matteo Salvini ha diffuso sui social una sua foto al tavolo di "lavoro sui temi di immigrazione, sicurezza e lotta a scafisti e terroristi", convocato al Viminale "in preparazione degli incontri di oggi e domani a Innsbruck". Nella citta' austriaca, ha ricordato, "vedrò gli altri ministri dell'Interno europei, io non mi fermo". In preparazione degli incontri di oggi e domani a #Innsbruck, ...

