Tav | Salvini | Bisogna andare avanti

(Di venerdì 27 luglio 2018) 20.00 - Le discussioni attualmente in corso in Italia sul possibile stop dei lavori della Tav Torino-Lione non sono passati inosservate in Europa e oggi, attraverso il portavoce della Commissione Europea che si occupa dell'ambiente e dei trasporti, è arrivato il primo monito. Enrico Brivio, infatti, ha spiegato che la TAV è "un progetto importante non solo per la Francia e per l’Italia ma per tutta l’Europa, ed è importante che tutte le parti mantengano gli impegni per completarla in tempo". Parole, queste, che rischiano di aggiungere ulteriore tensione in un governo già spaccato su questo tema.27 luglio 2018 - Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di ...