Tav | Salvini avverte Conte | bisogna andare avanti | Palazzo Chigi | nessuna decisione

Crepe nel governo sulla Tav - Salvini : "andare avanti". Palazzo Chigi : "istruttoria in corso" : Crepe nella maggioranza di governo sulla Tav. Il Movimento 5 Stelle vuole bloccare i lavori - il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli ha parlato di ridiscussione generale del progetto ("nessuno deve azzardarsi a firmare nulla per l’avanzamento dell’opera") - ma la Lega è di parere contrario."Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro" dice stamattina il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24. "C'è ...

Salvini : «Sulla Tav meglio andare avanti». Palazzo Chigi : «Soluzione in linea con il contratto di governo» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’Alta Velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». E sulla legittima difesa: «Mattarella non si riferisce a me»

Tav - Salvini contrario allo stop : 'Per me occorre andare avanti' - Palazzo Chigi smentisce il blocco : 'Istruttoria in corso' : Secondo il leader della Lega, l'analisi sul rapporto costi/benefici dell'annullamento dei contratti dev'essere applicato a tutte le grandi opere: "Questo è il ragionamento che varrà su tutto: la Tap, ...

