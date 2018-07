Tav | ora Conte prende tempo | Dossier non ancora sul tavolo

P.Chigi : ancora nessuna valutazione o decisione su dossier Tav : Roma, 27 lug., askanews, - Il dossier sulla Tav 'al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state ...

Tav : P. Chigi - dossier non ancora sul Tavolo di Conte (2) : (AdnKronos) – Nessuna decisione dunque è stata ancora presa -spiegano le stesse fonti- e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier è in fase istruttoria presso il ministro competente, quello delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi sarà sottoposta e condivisa con il presidente del Consiglio e con l’intero governo.Ad ogni modo la soluzione sarà ...

Tav - fonti governo : non ancora da Conte : 11.23 Il dossier sulla Tav "al momento non è ancora giunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo". Lo fanno notare da Palazzo Chigi, dopo che articoli di stampa hanno attribuito a Conte la volontà di stoppare il piano Il dossier, sottolineano le stesse fonti, "è in fase istruttoria" presso il ministro competente Toninelli, impegnato in una ...

Sulla Tav la maggioranza è spaccata Salvini : per me bisogna andare avanti : "Dal mio punto di vista Sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini si oppone al premier Conte sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costi-benefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?"

Danilo Toninelli vuole ‘migliorare’ la Tav - M5s prima no poi sì : La galassia di chi ha votato in questi anni il M5s è sempre stata molto variegata, ma certamente al suo interno una componente forte anche se minoritaria è stata rappresentata da coloro che amano ambiente e territorio. Chiamiamoli ambientalisti, ecologisti o anche animalisti, comunque il concetto non cambia: loro votavano nella speranza del cambiamento. Adesso che il Movimento è passato dalle parole ai fatti gran parte di quel patrimonio di voti ...

Tav - Toninelli : “Ridiscutere integralmente la Torino-Lione. Finora è stato enorme sperpero di denaro pubblico” : A fine giugno parlò di “valutazione costi-benefici” e di “progetto da ridiscutere”, lunedì si era spinto a dire che l’obiettivo è quello di “migliorarla, come scritto nel contratto di governo” precisando che con se il M5s fosse stato a Palazzo Chigi quando venne concepita “non sarebbe mai stata così impattante e costosa“. Ora il ministro delle Infrastrutture, Danilo Toninelli, spiega, amplia ...

Toninelli contro la Tav : "Ora nessuno si azzardi a far avanzare l'opera" : Danilo Toninelli mette in freezer la Tav. O, meglio, mette - seppur idealmente - i sigilli ai cantieri della tratta da alta velocità che dovrebbe collegare Torino a Lione.Il ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dopo averne studiato le carte, ha bocciato (praticamente in toto) la grande opera. E in un recente post pubblicato sui suoi profili social, scrive: "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare ...

Lavoro : al via in Veneto Tavolo regionale di contrasto al caporalato : Venezia, 24 lug. (AdnKronos) – Una cabina di regìa tra enti di controllo e di vigilanza, sindacati e associazioni datoriali. Un piano di formazione per gli ispettori del Lavoro e una campagna di sensibilizzazione tra i lavoratori, perchè siano consapevoli dei loro diritti. E la valorizzazione degli enti bilaterali, per far incontrare domanda e offerta di Lavoro in agricoltura, soprattutto nei momenti di maggior flessibilità, legati ...