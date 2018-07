Tav | Napoli Fi | Lega non può accettare ricatto M5S

Napoli - De Laurentiis : “Limite su extracomunitari nelle squadre? Da coatti cerebrali”. E attacca Lotito e Tavecchio : Duro attacco pronunciato ai microfoni di Radio Goal (Radio Kiss Kiss Napoli) dal presidente del Napoli Aurelio De Laurentiis sulla norma che che limita l’acquisto di calciatori extracomunitari da parte delle società di calcio, regola che non permetterebbe al Napoli di tesserare il portiere della nazionale messicana, Guillermo Ochoa. “È una limitazione da coatti cerebrali” – accusa De Laurentiis – “Solo un ...

Carabiniere travolto e ucciso dopo incidente/ Napoli - ultime notizie : oggi i funerali di Vincenzo OtTaviano : Pomigliano, Carabiniere e guardia giurata travolti e uccisi dopo incidente. ultime notizie, un terzo coinvolto, un vicebrigadiere, rischia la vita, ricoverato in gravi condizioni a Napoli(Pubblicato il Sun, 22 Jul 2018 14:18:00 GMT)

Fermato a Napoli un gambiano legato all'Isis : progetTava attentati in Spagna e Francia : Secondo quanto riferito dagli inquirenti, il 34enne Sillah Osman avrebbe partecipato a un duro addestramento in una zona desertica della Libia

Napoli - progetTava attentati in Italia e Europa : arrestato gambiano ospite di un centro di accoglienza : Faceva parte di un gruppo approdato in Italia un anno fa, un gruppo legato all?Isis e pronto a colpire in Italia e in Europa. Sillah Osman, ganbiano di 34 anni, è stato arrestato in...

Napoli - occulTavano le targhe per eludere la Ztl : multe a raffica a Marechiaro : Tre persone deferite all'autorità giudiziaria per occultamento della targa del proprio veicolo, cinque perché sorpresi alla guida senza mai aver conseguito la patente ed otto perché in viaggio con ...

Luigi Di Maio a Napoli : "L'impeachment non è più sul Tavolo. Pronti a collaborare con Mattarella" : Luigi Di Maio fa un passo indietro. Intervenuto a Napoli al grido de #IlMioVotoConta, il leader del Movimento 5 Stelle ha annunciato alla piazza che l'ipotesi dell'impeachment per il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella, da lui paventata dopo il rifiuto di approvare Savona all'Economia e supportata anche da Giorgia Meloni.Il motivo, però, non è legato a un cambio di idee. La decisione di Salvini di non appoggiare questa possibilità ...

Napoli - colonna di fumo in via Marina : a fuoco il capannone che ospiTava immigrati : Una densa colonna di fumo, visibile a distanza, si è alzata tra via Marina e corso Lucci a causa dell'incendio di un capannone, vicino al deposito Anm Stella Polare, utilizzato abusivamente da ...

Napoli - clan sfratTava assegnatari case popolari per farle usare a spacciatori : 31 arresti : Rinascita, si chiama così l’operazione dei carabinieri che oggi hanno arrestato 31 persone, in carcere e domiciliari, che si erano di fatto impossessate di case popolari per trasformarle in un mercato dello spaccio. I legittimi assegnatari delle case popolari venivano “sfrattati” dal clan per fare posto ai malavitosi ed avviare la vendita di droga notte e giorno. I carabinieri di Castello di Cisterna (Napoli) hanno puntato la ...

Napoli - amarezza Sarri : “Non meriTavo di esser liquidato così…” : Napoli, amarezza Sarri- Maurizio Sarri manda giù un boccone amaro dopo l’ufficialità di Carlo Ancelotti e del suo addio alla panchina del Napoli. L’ormai ex tecnico partenopeo ha così commentato sulle pagine del “Mattino“: “Non meritavo di venire liquidato così davanti alla tv, in tre anni ho mandato giù qualsiasi cosa. Ho capito tutto domenica sera…”. […] L'articolo Napoli, amarezza Sarri: ...