Tav | Margiotta Pd | scandaloso no M5S

sportfair

: RT @vincedarienzo: Il ministro dei costi/benefici Toninelli blocca il futuro dell'Italia con assurdità ideologiche. Prova rabbia per i sold… - s_margiotta : RT @vincedarienzo: Il ministro dei costi/benefici Toninelli blocca il futuro dell'Italia con assurdità ideologiche. Prova rabbia per i sold… - Albus961 : RT @SenatoriPD: “@S_Margiotta sulla #Tav: non possono fermare sviluppo del Paese” - maurizio_staff : RT @SenatoriPD: “@S_Margiotta sulla #Tav: non possono fermare sviluppo del Paese” -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma, 27 lug. (AdnKronos) – “Ciò che sta avvenendo nel governo intorno alla questione della Tav è inaccettabile. Trovo sinceramenteil no del M5S ad un’opera infrastrutturale che ci collega all’Europa e fa dell’italia un punto fondamentale di quella direttrice”. Lo afferma Salvatore, capogruppo del Pd in commissione Lavori pubblici del Senato.“Davvero il no grillino è incomprensibile -aggiunge- anche alla luce delle conseguenze che il Paese pagherebbe di fronte a questa retromarcia. Ma altrettantoè il balletto a cui assistiamo in queste ore tra Lega e M5S a conferma che sul merito la maggioranza è divisa e sta insieme solo per spartirsi il potere come le nomine in Rai, Fs e altri enti dimostrano. Credo sia necessario che il governo, se vuole essere responsabile, ascolti le opinioni degli amministratori, ...