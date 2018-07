Tav | l' addio all' opera può costare all' Italia due miliardi di euro

Il turbolento addio di AlTavilla a Fca : Prima di lui, nel 2004, era stato Giuseppe Morchio ad andarsene sbattendo la porta, andando via da Fiat - dove era amministratore delegato ma voleva anche essere presidente - per lasciare il posto a ...

MotoGp – Tavullia in lutto : addio ad un grandissimo tifoso di Valentino Rossi - adesso chi suonerà a festa le campane per il Dottore? : Tavullia piange un grande tifoso di Valentino Rossi: addio a Don Cesare Stefani, fan numero 1 del Dottore I tifosi di Valentino Rossi sono tantissimo: tutto il mondo ama il nove volte campione del mondo, che ancora oggi, a 39 anni suonati, riesce a regalare fortissime emozioni in MotoGp. Ci sono i tifosi speciali, quelli che fanno breccia nel cuore di molti, come Don Cesare Stefani, parroco storico di Tavullia, che quando Valentino Rossi ...

MotoGp Honda - Pedrosa : «MediTavo l'addio dal 2016» : ROMA - A Barcellona ci si attendeva di conoscere il futuro di Dani Pedrosa e invece il pilota catalano non ha sciolto le riserve, anche se sembra sempre più vicino ad un approdo in un futuro team ...

Addio a Sara Bracci : coinvolta in un incidente - la sommelier lotTava dal 2015 in ospedale : Si è spenta Sara Bracci, sommelier di Fano rimasta vittima di un incidente stradale avvenuto il 9 dicembre 2015. In stato neuro vegetativo da allora, la donna è deceduta all’ospedale Santa Croce di Fano. Ai suoi colleghi e alla sua città lascia l’associazione “Camminando sui tuoi passi”, nata con l’obiettivo di riprendere tutte le attività culturali che lei aveva partorito negli anni.Continua a leggere