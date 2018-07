: #Tav: Comitato Francia, 'In Italia c'è tanta confusione' - TgLa7 : #Tav: Comitato Francia, 'In Italia c'è tanta confusione' - mani_di_fata : +++Di Maio su Tav: rispetteremo contratto di Governo, ridiscutere termini con la Francia +++ - nicolacichelli : @DaniloToninelli non sono nè contro, nè favorevole alla TAV. Però, l'enorme quantità di soldi spesi finora e le pen… -

"Nella coalizione di governo, i due vicepremier Salvini e Di Maio non sono per niente d'accordo. Se verrà presa la decisione di bloccare la Tav dovrà passare da un voto parlamentare". Lo ha detto Stéphane Guggino, delegato generale del Comitato Transalpine, che promuove la Lione-Torino. "C'è-aggiunge Guggino che definisce "al condizionale" le informazioni provenienti dall'. "Nessuno ha messo in discussione l'appuntamento in autunno sull'analisi dei costi/benefici della Tav", conclude.