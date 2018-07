: Tav, fonti governo: non ancora da Conte - TelevideoRai101 : Tav, fonti governo: non ancora da Conte - MassimoMaugeri : fonti P. Chigi, dossier #Tav non ancora sul tavolo del presidente del Consiglio, nessuna decisione è stata ancora… - LuceAlgida : @petergomezblog Che il Governo intervenga!!!! Non ci faremo ingannare da teatri di posa, come per lo sbarco sulla L… -

Il dossier sulla Tav "al momento non ègiunto sul tavolo del Presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione è statapresa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo". Lo fanno notare da Palazzo Chigi, dopo che articoli di stampa hanno attribuito ala volontà di stoppare il piano Il dossier, sottolineano le stesse, "è in fase istruttoria" presso il ministro competente Toninelli, impegnato in una valutazione costi-benefici. La soluzione sarà in linea con il contratto di, precisano le.(Di venerdì 27 luglio 2018)