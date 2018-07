Tav | due linee nel governo Si blocchi | dice Toninelli Per Salvini si deve fare Conte

Tav - l'addio all'opera può costare all'Italia due miliardi di euro : TORINO - Fermare la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione costerebbe all'Italia circa 2 miliardi di euro. Finirla, mettendo tutti i soldi previsti dagli accordi e dai ...

Roma - affitTavano case in nero e minacciavano di morte gli inquilini morosi : arrestati due Casamonica : Rapina e tentato omicidio di un nigeriano a Roma, nel quartiere della Romanina. Con queste accuse la polizia ha arrestato tre persone, tra questi anche due esponenti del clan Casamonica, uno dei quali ...

Nintendo contro i pirati : chiusi due siti che ospiTavano vecchi giochi : Fine delle attività per due dei siti più noti che ospitavano, illegalmente, centinaia di giochi vintage per console dei decenni scorsi (le cosiddette rom) tra i quali una moltitudine di titoli Nintendo. I portali LoveRetro.co e LoveRoms sono entrambi stati fatti oggetto di una denuncia negli Stati Uniti da parte degli avvocati della grande N, che li accusavano di ospitare scientemente e in modo illegale, materiale digitale protetto da proprietà ...

No Tav - due notti di scontri a Chiomonte davanti al cantiere della Torino-Lione. Pd e Fi : “Imbarazzante silenzio del governo” : Due serate di guerriglia in Valle di Susa, attorno al cantiere della Torino-Lione. Il primo atto, venerdì sera: a Chiomonte, durante “l’apericena” del campeggio No Tav, un gruppo di 150 persone si è avvicinato al varco 1 della nuova linea ferroviaria ad Alta Velocità lanciando razzi e petardi contro le forze dell’ordine, che hanno risposto con lacrimogeni, ma forte temporale ha poi costretto i manifestanti a lasciare la zona. ...

Tennis : Fognini-Cecchinato - la coppia che tutta l’Italia aspetTava. In Coppa Davis finalmente due punte! : Che coppia ragazzi! Il Tennis italiano era da un po’ che attendeva due giocatori che potessero essere nella top30 e puntare a traguardi importanti. Andando a ritroso si può ricordare il tempo di Andrea Gaudenzi e Renzo Furlan, negli anni ’90, o Adriano Panatta e Corrado Barazzutti (anni ’70) che hanno scritto pagine importanti nello sport italiano con racchetta e pallina. Ora è il turno di Fabio Fognini e Marco Cecchinato, ...

TennisTavolo - Europei giovanili a squadre 2018 : tra gli azzurri retrocedono le cadette - buoni piazzamenti per cadetti e le due juniores : Si sono concluse le gare a squadre agli Europei giovanili di Tennistavolo in corso a Cluj, in Romania: l’Italia conferma tre squadre su quattro in Prima Divisione. retrocedono in Seconda Divisione infatti le cadette, mentre conquistano la promozione le juniores. Le due selezioni maschili hanno confermato la categoria. Le prime tre classificate dei due tabelloni degli juniores hanno conquistato il pass per i Mondiali di categoria, che si ...

Tour de France 2018 - Froome e la carta Thomas : "Possiamo giocare su due Tavoli" : Nel giorno di riposo, Chris Froome è tra i primi a parlare. Spegnendo le voci di una rivalità interna con Geraint Thomas, che in classifica è secondo e potrebbe prendere la maglia gialla fin dalla ...

Bombe di Israele su Gaza - uccisi due 15enni che sTavano giocando sul tetto di una casa : Luay Kaheel e il suo migliore amico Amir al-Nimra sono stati uccisi durante un raid israeliano sulla Striscia di Gaza mentre giocavano sul tetto di una casa. Venerdì un cecchino ha invece assassinato un altro ragazzo palestinese che stava partecipando alla Marcia del Ritorno.Continua a leggere

Cr7-Juve - una bella avventura per tutti e due. E sTavolta giocherà... : Non è una rivoluzione solo perché Ronaldo non è una regola, è un'eccezione su tutto, ma è un modo diverso di ragionare anche per una società di mondo come la Juve. Il punto di fondo è il nuovo ...

Parma - scomparsi nel Po due 17enni : sTavano facendo il bagno con altri amici : Due ragazzi di 17 anni sono scomparsi domenica nelle acque del fiume Po nella zona di Coltaro, una frazione del comune di Sissa Trecasali, in provincia di Parma, durante un bagno in compagnia di un gruppo di amici. Uno dei due era già in salvo, a due passi dalla riva, quando è ritornato indietro per provare a soccorrere l'amico.Continua a leggere

La confessione sulla paternità e un duetto virtuale con Michael Jackson : Drake sTavolta si è superato : ... di essere diventato padre, ma precisa: ' I wasn't hiding my kid from the world , I was hiding the world from my kid' , cioè, non stavo nascondendo mio figlio al mondo, stavo nascondendo il mondo da ...

Senegal-Colombia 0-0 La Diretta In palio un otTavo per due : E' un vero e proprio spareggio per gli ottavi di finale quello tra Senegal e Colombia, in programma a Samara. Due risultati su tre a disposizione degli uomini del ct Cissè, attualmente a...

