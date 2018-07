Tav | cos' è e tutte le tappe di una vicenda lunga oltre 20 anni

Tav : 1 - 5 miliardi spesi - 240 milioni di lavori appaltati. Quanto costerebbe cancellare la Torino-Lione : È tra le opere maggiormente a rischio per la forte opposizione del Movimento 5 Stelle. Foietta, commissario di Governo: «Lo stop costerebbe 2 miliardi»...

Conte dice che sulla Tav si seguirà il contratto di governo. Ma cosa dice il contratto? : Da Palazzo Chigi fanno notare che il dossier sulla Tav al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione e' stata ancora presa e soprattutto non ci sono ...

Conte dice che sulla Tav si seguirà il contratto di governo. Ma cosa dice il contratto? : Da Palazzo Chigi fanno notare che il dossier sulla Tav al momento non è ancora giunto sul tavolo del presidente del Consiglio, dunque nessuna decisione e' stata ancora presa e soprattutto non ci sono state valutazioni al riguardo. Il dossier - aggiungono fonti di governo - è in fase istruttoria presso il ministro competente Toninelli, il quale è impegnato in una valutazione costi-benefici che poi ...

Cosa ha detto Salvini su Tav - legittima difesa e Famiglia cristiana a Radio 24 : "Dal punto di vista personale conviene andare avanti e non indietro". Così il ministro dell'Interno Matteo Salvini a Radio 24, risponde a una domanda sui lavori della Tav. "Io come ministro dell'Interno mi occupo della tutela della sicurezza dei lavoratori. Sto garantendo in Piemonte come in Puglia analisi, costi e benefici. L'opera serve? Costa di più bloccarla o proseguire? E questo vale - ha ...

Tav - l'addio all'opera può costare all'Italia due miliardi di euro : TORINO - Fermare la realizzazione della linea ferroviaria ad alta velocità Torino-Lione costerebbe all'Italia circa 2 miliardi di euro. Finirla, mettendo tutti i soldi previsti dagli accordi e dai ...

Roger Federer - ‘cosa sarebbe successo se…’ il clamoroso retroscena su Wimbledon 2003 : “sTavo per ritirarmi - ma poi…” : Roger Federer ha svelato un particolare retroscena su Wimbledon 2003, il primo Slam vinto nella sua carriera: il campione svizzero stava per ritirarsi a causa di un problema alla schiena Tramite un video riepilogativo dei suoi 8 successi a Wimbledon, pubblicato sulla sua pagina Facebook, Roger Federer ha svelato alcuni particolari aneddoti su Championship da lui giocati. Particolarmente significativo quello legato all’edizione 2003 ...

Borsa : Fca sulle montagne russe. Nuova scossa : lascia AlTavilla : Ha firmato con Princess Cruises, brand di Carnival Corporation & plc, la più grande compagnia di crociere al mondo, un Memorandum of Agreement per la costruzione di due navi da crociera di prossima ...

Replica Le verità nascoste otTava puntata : fiction non disponibile su Mediaset Play : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Le verita' nascoste che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per re la puntata de Le verita' nascoste rimarranno delusi nel sapere che la fiction non può essere recuperata in ...

Replica Le verità nascoste otTava puntata : fiction non disponibile su Mediaset Play : Prosegue su Canale 5 l'appuntamento con la fiction Le verità nascoste che vediamo in onda tutti i venerdì sera in prima visione assoluta. Ieri sera è andata in onda l'ottava puntata di questa prima serie che non sta brillando dal punto di vista degli ascolti televisivi. Tuttavia coloro che ieri sera non erano davanti al televisore per seguire la puntata de Le verità nascoste rimarranno delusi nel sapere che la fiction non può essere recuperata ...

LE VERITÀ NASCOSTE/ Anticipazioni 20 luglio 2018 : il cast della serie iberica in attesa dell’otTava puntata : Le VERITÀ NASCOSTE, Anticipazioni del 20 luglio 2018, in prima Tv su Canale 5. Petrov trova Paula grazie all'inganno, ma Marcos ha scoperto tutto.(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 19:39:00 GMT)

Le Verità Nascoste otTava puntata : trama e anticipazioni 20 luglio 2018 : LE Verità Nascoste ottava puntata. Venerdì 20 luglio 2018 torna su Canale 5 la nuova fiction spagnola intitolata in originale La Verdad. Scopri trama e anticipazioni sull’ottavo appuntamento. DOVE VEDERE LE PUNTATE PRIMA DI CONTINUARE LA LETTURA: Rimani aggiornato sulla fiction Le Verità Nascoste! Segui la nostra Fanpage di Facebook completamente dedicata alla serie vai alla pagina Le Verità Nascoste ottava ...

“Non lo capisce”. Meghan Markle - la soffiata sTavolta arriva dall’interno. Facile giudicare ‘da fuori’ - ma ‘dentro’ le cose stanno così : Onori e oneri. Ecco che significa essere un membro della royal family. Dopo 6 mesi di fidanzamento e 2 di matrimonio deve aver capito Meghan Markle, l’ultima arrivata. Chi meglio dell’ex attrice 36enne ora duchessa del Sussex sa quanto sia difficile imparare le regole del protocollo? Praticamente non c’è occasione in cui i tabloid approfittino per smascherare quello o quell’altro strappo. Che sia un vestito poco ...

Belen spudorata : mai così hot. Ma sTavolta commenta pure Iannone. Nero su bianco - pubblicamente : Terminata l’esperienza a Balalaika, il programma di Canale 5 dedicato ai Mondiali di calcio di Russia 2018, Belen è tornata a Ibiza dalla sua famiglia. Come ogni anno ha affittato una villa per trascorrere le vacanze ma farà la spola con Roma nelle settimane a seguire, perché ha già iniziato le riprese della nuova edizione di Tu sì que vales, lo show del sabato sera che andrà in onda in autunno e dove ritroveremo anche Martin ...

“La prima volta andò così”. Michelle Hunziker - il segreto su Eros Ramazzotti lascia a bocca aperta. La conduttrice lo ha svelato a distanza di anni - quando ormai nessuno si aspetTava di sentirla ancora parlare del suo ex marito : Michelle Hunziker è una delle donne di spettacolo più amate della televisione italiana. Dopo la conduzione del Festival di Sanremo accanto a Claudio Baglioni, poi, il pubblico l’ha amata ancora di più. Ma vi ricordate come ha iniziato la sua carriera Michelle? Posando sui manifesti di una nota marca di intimo… Impossibile dimenticare quel fondoschiena che provocò numErosissimi incidenti… Beh, tutti si giravano a guardarlo… Ma allora il ...