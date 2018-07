Tav | Commissione Ue | importante che tutti mantengano gli impegni

askanews

: RT @SozzaniDiego: Sozzani Capo Gruppo @ForzaItalia Commissione trasporti: @matteosalvinimi ha appena dichiarato a @Radio24_news da @lucatel… - Alessan67153720 : RT @SozzaniDiego: Sozzani Capo Gruppo @ForzaItalia Commissione trasporti: @matteosalvinimi ha appena dichiarato a @Radio24_news da @lucatel… - jacopogiliberto : RT @SozzaniDiego: Sozzani Capo Gruppo @ForzaItalia Commissione trasporti: @matteosalvinimi ha appena dichiarato a @Radio24_news da @lucatel… - comilara : RT @SozzaniDiego: Sozzani Capo Gruppo @ForzaItalia Commissione trasporti: @matteosalvinimi ha appena dichiarato a @Radio24_news da @lucatel… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma, 27 lug., askanews, - Pur non commentando le voci di stampa sull'ipotesi che il governo possa rimettere in discussione la Tav Torino-Lione, laeuropea avverte come si tratti di 'un ...