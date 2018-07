Tav | Chiamparino | il Governo gioca contro il Piemonte

STOP Tav - CONTE “DOSSIER NON SUL TavOLO”/ Ultime notizie - Chiamparino : “Salvini insorga contro M5s” : La Tav non si farà? CONTE segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo STOP, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:30:00 GMT)

Chiamparino : "Rinnovare lobby a sostegno Tav" : Dobbiamo rinnovare una lobby trasparente e democratica a sostegno della Torino-Lione ". E' la sollecitazione che arriva dal presidente del Piemonte, Sergio Chiamparino . "Bisogna che i giovani ...

Tav - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : Calo merci per lacune vecchio tunnel : Teleborsa, - " Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question ...

Tav - Toninelli conferma impegno a ridiscutere accordo. Chiamparino : "Calo merci per lacune vecchio tunnel" : Ci impegniamo a ridiscutere integralmente il progetto nell'applicazione dell'accordo tra Italia e Francia". Lo ha detto il ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli in question time, in Aula, ...

Tav - M5s e Lega assenti da Chiamparino : ‘Manca rispetto’. Toninelli : ‘Sarò io a convocare Tavolo quando sarà opportuno’ : Nuovo scontro tra il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, il ministro dei Trasporti Danilo Toninelli e il ministro dell’Interno Matteo Salvini sulla Tav. Dopo la polemica per le parole del neo ministro, che aveva ricordato come il contratto di governo preveda per tutte le grandi opere una nuova analisi costi-benefici, ora al centro della discussione c’è l’assenza di rappresentanti dell’esecutivo al ...

Tav - Toninelli : porta per Chiamparino sempre aperta : Teleborsa, - Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV , con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno ...

Tavolo infrastrutture a Torino - M5s e Lega assenti : polemica Chiamparino-Toninelli : Il governatore piemontese: "Dal governo mancanza di rispetto istituzionale". Il ministro: "Quando sarà il momento saremo noi a convocare tavoli tecnici"

Tav - Toninelli : porta per Chiamparino sempre aperta : Sale la tensione tra Chiamparino e Toninelli sulla TAV , con il neo ministro dei Trasporti intenzionato ad aprire un tavolo di verifica. I parlamentari piemontesi di Lega e M5S hanno disertato stamane ...

Torino - protesta No Tav : i militanti "calpestano" Chiamparino : "Per fermare la Torino-Lione dovranno passare sul mio corpo". E' quanto detto dal presidente della regione Piemonte Sergio Chiamparino. I militanti No Tav che sono scesi in piazza Castello durante la ...

Torino-Lione - Chiamparino convoca parlamentari : assenti Lega e M5s. Tensione tra polizia e No Tav in presidio : Una cinquantina di No Tav si sono radunati stamattina a Torino in Piazza Castello sotto gli uffici della Regione in occasione dell’incontro con i parlamentari convocato dal governatore Sergio Chiamparino per discutere di infrastrutture e, in particolare, della Torino-Lione. Fra i manifestanti c’era anche il leader storico del movimento, Alberto Perino. Un gruppo di dimostranti mentre percorreva la limitrofa via Palazzo di Città ha ...

Tav : Chiamparino convoca parlamentari - disertano Lega e M5s : Stamani a Torino hanno protestato davanti agli uffici della Regione una cinquantina di manifestanti contrari all'Alta Velocità. Toninelli vuole aprire un tavolo di verifica. 'Non necessario un ...

Governo - Appendino a Chiamparino : “Tav portala da un’altra parte - lontano dalla Val di Susa” : Scambio di battute tra il serio e il faceto tra la sindaca di Torino, Chiara Appendino, e il presidente della Regione Piemonte, Sergio Chiamparino, al cantiere della TBM per la nuova linea metropolitana della città. “Se tu sei d’accordo facciamo un patto…” esordisce Chiamparino. “Se Toninelli non rompe le palle sulla Tav…”. L'articolo Governo, Appendino a Chiamparino: “Tav portala da ...

Tav - SCONTRO CHIAMPARINO-TONINELLI/ Video - ministro “probabile nessun treno” : replica - “è invece tutto pronto” : Tav, Toninelli contro Chiamparino: il ministro dei trasporti e delle Infrastrutture del Governo M5s-Lega ironizza sulle dichiarazioni del presidente della Regione Piemonte, ecco il Video(Pubblicato il Wed, 06 Jun 2018 16:35:00 GMT)

Tav : Scintille Chiamparino-Toninelli : 'qui potrebbero non passare treni' : Battute al vetriolo fra presidente della regione Piemonte e ministro delle Infrastrutture che, poi però, cerca di rassicurare promettendo collaborazione a tutti i livelli istituzionali -