Tav | 1 | 5 miliardi spesi | 240 milioni di lavori appaltati Quanto costerebbe cancellare la

Fca : lascia Al Tav illa - al suo posto Manley Terremoto in Borsa : persi 2 - 3 miliardi : Classe 1963, considerato il «ministro degli Esteri» del gruppo, era in corsa per la successione a Marchionne

Crisi greca - Atene torna sul Tav olo dell’Europa. Alla Germania ha portato 3 miliardi di profitti : Quasi 3 miliardi di euro da Atene a Berlino. Il rientro di prestiti erogati e di obbligazioni acquistate a sostegno dell’economia della Grecia dal 2005 hanno infatti portato Alla Germania profitti per 2,9 miliardi di euro. La stima è dello stesso governo tedesco che ha risposto a una richiesta ufficiale presentata in Parlamento dai Verdi, partito all’opposizione. I profitti provengono quasi tutti da una serie di operazioni eseguite attraverso il ...

Vacanze - Coldiretti : 35% di spese a Tavola - vale 30 miliardi di euro : Il 35% della spesa di italiani e stranieri in vacanza in Italia è destinato alla tavola per consumare pasti in ristoranti, pizzerie, trattorie o agriturismi, ma anche per cibo di strada o specialità enogastronomiche. E’ quanto emerge dal Rapporto della Coldiretti su “Le Vacanze italiane nel piatto 2018” per l’anno internazionale del cibo italiano nel mondo presentato al Villaggio della Coldiretti ai Giardini Reali di Torino con il più grande ...