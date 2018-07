Tatuaggi | un trend in costante crescita | gli italiani sempre più appassionati di tattoo

sportfair

(Di venerdì 27 luglio 2018) Lombardi e Piemontesi risultano i piùai: i primi sfoggiano fieri il disegno scelto, quest’ultimi invece rimpiangono la decisione presa. Siciliani e Liguri più restii a decorarsi la pelle Con l’arrivo dell’estate non vediamo l’ora di scoprirci al sole, svelando così i più svariati disegni che colorano la nostra pelle. Da fiori variopinti a scritte che ricordano momenti importanti, passando per tribali dal sapore esotico e simboli legati alle persone a noi più care. Groupon ha condotto un’analisi interna relativa alla passione degliper i, sulla base dei coupon venduti in ambito estetica, sia per realizzarne uno che per accedere a trattamenti di rimozione. La moda deisi conferma innel Bel Paese: sonodi più glidi tutte le età che decidono di farsi fare uno, nero o a colori, grande o ...