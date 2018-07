ilfattoquotidiano

: Taranto, inchiesta su 5 ex-consiglieri. Giornalista di La7 aggredito da imprenditore: “Ti carico di mazzate” - fattoquotidiano : Taranto, inchiesta su 5 ex-consiglieri. Giornalista di La7 aggredito da imprenditore: “Ti carico di mazzate” - Cascavel47 : Taranto, inchiesta su 5 ex-consiglieri. Giornalista di La7 aggredito da imprenditore: “Ti carico di mazzate”… - ANDREAZANETTIN : RT @fattoquotidiano: Taranto, inchiesta su 5 ex-consiglieri. Giornalista di La7 aggredito da imprenditore: “Ti carico di mazzate” https://t… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Danilo Lupo, inviato del programma In Onda su La7 condotto da David Parenzo e Luca Telese, è statolunedì scorso mentre stava girando un servizio su un’della procura diche indaga su 5 excomunali accusati di essersi fatti assumere da società di comodo per incassare rimborsi non dovuti. Ad aggredirlo un(non indagato) la cui società avrebbe avuto alle sue dipendenze la consigliera comunale Rosa Perelli, cugina di un boss della mala tarantina. L'articolosu 5 ex-di La7da: “Ti carico di mazzate” proviene da Il Fatto Quotidiano.