meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Il 66%che utilizzano l’rimangono in assoluto silenzio durante l’intero viaggio, è quanto emerge da un’analisi di thyssenkruppin occasione dell’iniziativain an, un invito a “rompere il silenzio” durante il tragitto. Secondo la ricerca condotta in collaborazione con YouGov a livello Europeo, il 13% degli intervistati non ama dialogare con gli sconosciuti all’interno di uno spazio circoscritto e il 17% ha dichiarato che preferirebbe non salire inconpoco gradite. Tra le abitudini più fastidiose al primo posto si posiziona l’azione di tenere aperte le porte per far salire più, seguita dal fastidio di doversi fermare su ogni piano dell’edificio. Nei 7 miliardi di viaggi che ogni giorno avvengono sul mezzo, il 28% si sente irritato se l’manca in un edificio con più di due piani – soprattutto per le ...