Tale e quale show | Carlo Conti completa il cast

Tale e Quale Show 2018 - svelati i nomi di alcuni concorrenti : In attesa del ritorno di Tale e Quale Show, previsto per il 14 settembre su Rai 1, iniziano già a trapelare i nomi dei concorrenti dell'edizione di quest'anno

Tale e Quale Show 2018/ Anticipazioni e concorrenti : Antonella Elia e Guendalina Tavassi - il 3 agosto.... : Tale e Quale Show 2018 si sta preparando ad un passo dalle vacanze di Ferragosto e dalle prove a cui i concorrenti saranno chiamati per la messa in onda di settembre(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 11:06:00 GMT)

Francesco Monte fuori da Tale e Quale Show. Sarà al Gf Vip? : Francesco Monte non Sarà nel cast della prossima edizione di Tale e Quale Show : l'ex tronista di Uomini e Donne , dopo aver sostenuto il provino, ha ritenuto opportuno ritirarsi. Secondo voci sempre ...

Francesco Monte e il No a Tale e Quale Show : il retroscena inaspettato : Francesco Monte non parteciperà a Tale e Quale Show ma il motivo non è legato al canna gate. Secondo un'indiscrezione di TvBlog a rinunciare al programma sarebbe stato proprio l'ex tronista per altri ...

Tornano gli ex Amici di Maria De Filippi nel cast di Tale e Quale Show : le ultime indiscrezioni : Nel cast di Tale e Quale Show Tornano gli ex concorrenti di Amici di Maria De Filippi. Secondo quanto riporta TVBlog, la trasmissione condotta da Carlo Conti sarebbe pronta ad accogliere i suoi primi 8 concorrenti, i cui nomi sarebbero già noti e in attesa della conferma da parte di Rai. Già quattro le donne presenti nel cast, con Alessandra Druisan dei Jalisse che ha appena preso parte all'ultima edizione di Ora o mai più condotta da ...

Francesco Monte rinuncia a "Tale e quale show" : Ieri vi abbiamo dato conto dei primi otto concorrenti scelti per partecipare all'edizione 2018 di Tale e quale show (in attesa della firma sui contratti) oggi vi diamo conto di un retroscena che riguarda proprio la formazione del cast del popolare spettacolo musicale del venerdì sera di Rete 1.Il retroscena riguarda uno dei provinati a questo spettacolo, ci riferiamo a Francesco Monte, l'ex tronista di Uomini e Donne e fra i concorrenti ...

Francesco Monte ha rinunciato a Tale e Quale Show per il GF Vip? : Tale e Quale Show: Francesco Monte ha detto no per il Grande Fratello Vip? La notizia sullo scarto di Francesco Monte dal Tale e Quale Show aveva fatto qualche giorno fa il giro del web. Medesima cosa era poi accaduta ieri, quando si era sparsa a goccia d’olio la news sulla partecipazione dell’ex fidanzato di Cecilia Rodriguez e Paola Di Benedetto al Grande Fratello Vip. Ma cosa è accaduto veramente nella testa di Monte? E’ ...