Sventò una rapina | rifugiato-eroe assunto dalla direttrice del supermercato

Sventò una rapina - il migrante eroe ripagato così : Una bella storia che ha per protagonista un ragazzo nigeriano. Lui si chiama Osahon Ewansiha. È arrivato tre anni fa in Italia e si è dato sempre da fare. Con alterne fortune, fino ieri mattina quando ha realizzato il suo sogno. Il 30 giugno scorso era diventato l’eroe della catena di supermercati Portofresco con sede a Moretta, nel Cuneese, dopo aver sventato una rapina, l’ennesima nel punto vendita di via Mercadante, a Torino. Per questo la ...