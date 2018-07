Sventò una rapina | il migrante eroe ripagato così

caffeinamagazine

(Di venerdì 27 luglio 2018) Una bella storia che ha per protagonista un ragazzo nigeriano. Lui si chiama Osahon Ewansiha. È arrivato tre anni fa in Italia e si è dato sempre da fare. Con alterne fortune, fino ieri mattina quando ha realizzato il suo sogno. Il 30 giugno scorso era diventato l’della catena di supermercati Portofresco con sede a Moretta, nel Cuneese, dopo aver sventato una, l’ennesima nel punto vendita di via Mercadante, a Torino. Per questo la procuratrice dell’azienda, Domenica Lauro, ha deciso di offrirgli un’occasione: un contratto di apprendistato di tre anni nella catena. Iniziato ieri mattina, alle 8,15, nel supermercato di via Clementi, a due passi da dove, fino alla scorsa settimana, chiedeva l’elemosina con un cappellino in mano. “Sono felicissimo — dice — Con questo lavoro inizia il mio futuro”.Il giovane, arrivato tre anni fa dalla Nigeria, indossa la maglietta ...