Sulla Tav la maggioranza è spaccata Salvini | per me bisogna andare avanti

Salvini frena sul blocco dell’alta velocità : «Sulla Tav meglio andare avanti» : Il ministro dell’Interno frena sul blocco dell’alta velocità chiesto dal M5S: «Si deve fare un’analisi costi-benefici». A Mattarella: «Nessuno vuole il Far West»

Salvini : "Andare avanti Sulla Tav" : 9.20 "Dal mio punto di vista sulla Tav occorre andare avanti, non tornare indietro". Così il vicepremier e ministro dell'Interno Salvini , ospite di Radio 24,sull'ipotesi di blocco dell'opera. E aggiunge: "C'è da fare l'analisi costibenefici: l'opera serve o no, costa di più bloccarla o proseguirla?". Questo è il ragionamento che varrà su tutto, Tav, Tap, Pedemontana, Terzo Valico.Questo c'è scritto e questo faremo (...) non è che faccio ...

Divisi Sulla Tav. I 5 Stelle vogliono cancellarla - per Salvini "si deve andare avanti" : Tav no, per i 5 Stelle. Tav sì per la Lega. Lo schema è consolidato e rischia di provocare fratture in seno alla maggioranza a sostegno del Governo Conte. Proprio il presidente del Consiglio, secondo quanto scrive La Repubblica, sarebbe convinto a seguire Luigi Di Maio e i 5 Stelle nel progetto di bloccare al più presto la Tav Torino-Lione, tema molto sentito dall'elettorato pentastellato. Scrive il quotidiano:C'è ...

Toninelli Sulla Tav : 'disgusto per enorme spreco di denaro' : Dal ministro dei Trasporti pentastellato la prima, dura critica alla realizzazione della linea ad alta velocità -

Toninelli furioso Sulla Tav/ “Nessun si azzardi a firmare l’avanzamento dell’opera - sarebbe un atto ostile” : Toninelli furioso sulla Tav: “Nessun si azzardi a firmare l’avanzamento dell’opera, sarebbe un atto ostile”. Le dure dichiarazioni pubblicate dal ministro sulla pagina Facebook personale(Pubblicato il Tue, 24 Jul 2018 15:53:00 GMT)

Danilo Toninelli : "Rabbia e disgusto per i soldi sprecati Sulla Tav". I no Tav : "L'opera va fermata" : "Quando studio dossier come quello della Tav Torino-Lione, non posso che provare rabbia e disgusto per come sono stati sprecati i soldi dei cittadini italiani. È stato enorme lo sperpero di danaro pubblico per favorire i soliti potentati, certe cricche politico-economiche e persino la criminalità organizzata". Lo scrive il ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Danilo Toninelli."Ricordate quel 'prenditore' che al telefono ...

Tav - notte di tensione al cantiere : petardi Sulla polizia per dire no alla grande opera : Circa 150 attivisti la scorsa note ha dato l'"assalto" al cantiere del tunnel della linea ad alta velocità Torino - Lione. La polizia ha risposto con un fitto lancio di lacrimogeni.Continua a leggere

Un semplice foglio di alluminio Sulla tavola da stiro. Geniale : ecco a cosa serve : Stirare d’estate. Fa caldo solo a scriverlo, figurarsi a farlo. Se anche tu sei dei nostri, cioè tra quelli che si sentono mancare alla sola idea di trascorrere mezzo pomeriggio col ferro in mano con quaranta gradi all’ombra e anche tu fissi la cesta del bucato appena fatto con la lacrimuccia agli occhi, allora sei nel posto giusto. Perché, tra l’altro, a volerla dire tutta, stirare è una noia mortale a prescindere, ma con la calura è ...

Stava facendo il bagno - poi la tragedia. Lacrime Sulla bella spiaggia italiana : Un altro dramma in una spiaggia italiana. Un’altra vacanza trasformata in tragedia. Siamo nel sud della Puglia, nel Salento. Un uomo, originario di Cabiate, in provincia di Como, si trovava in vacanza con la moglie quando, mentre Stava facendo un bagno in località Fontanelle, lungo la litoranea di Torre San Giovanni, a Ugento, Lecce, ha accusato un malore. Alcuni bagnanti avrebbero notato che l’uomo galleggiava con il volto riverso con in ...

Roma lercia : cittadini esasperati. Comune e Regione litigano Sulla discarica - Civitavecchia aiuta Roma : La guerra politica su 'discarica sì, discarica no', su 'è colpa della Regione, è colpa del Comune'. Un'amministrazione convinta di essere sulla strada giusta nonostante tutto, dalla realtà ai numeri, ...

Assalto a portavalori Sulla Foggia-Candela/ Ultime notizie video : kalashnikov e auto in fiamme - colpo fallito : Assalto a portavalori sulla Foggia-Candela: commando armato in azione questa mattina. Il colpo è fallito grazie al sistema di allarme, malviventi armati in fuga.(Pubblicato il Fri, 06 Jul 2018 17:15:00 GMT)

Colombia-Inghilterra - ottavi Mondiali 2018 : sfida con vista Sulla finalissima. Il tabellone è amico… : Si va a completare il quadro delle migliori otto nazionali di calcio al mondo: Colombia-Inghilterra non è un semplice ottavo di finale. A Mosca, domani, martedì 3 luglio, alle ore 20 ci si gioca qualcosa di più: la parte bassa del tabellone della rassegna iridata propone in pratica un’autostrada verso la finalissima del 15 luglio. La Colombia, dopo aver perso all’esordio contro il Giappone una gara giocata praticamente ...

Risultati Mondiali 2018/ Ottavi di finale : Croazia ai rigori Sulla Danimarca - sfiderà la Russia! : Risultati Mondiali 2018: due partite ai rigori per definire gli Ottavi di finale di domenica. La Spagna viene clamorosamente eliminata dalla Russia, la Croazia fa fuori la Danimarca(Pubblicato il Sun, 01 Jul 2018 22:42:00 GMT)

“Siamo sotto choc”. Stava giocando Sulla spiaggia - muore a 4 anni. È successo tutto sotto gli occhi dei genitori che non hanno potuto fare nulla : Estate vorrebbe dire mare, sole e relax assoluto. Ma vuol dire anche attenzione massima e occhi sempre aperti, soprattutto se si hanno con sé bambini in spiaggia. A volte, però, la tragedia è dietro l’angolo e non si può far nulla per evitarla. Un vero e proprio dramma si è consumato davanti agli occhi increduli di decine di bagnanti sulla spiaggia di Gorleston nella contea del Norfolk, in Inghilterra. Una bambina di 4 anni è morta ...