Su Samsung Galaxy Note 9 ci sarà Fortnite in esclusiva

Smartphone Huawei pieghevole prima del Samsung Galaxy X? Tutto possibile : Vedremo ben presto uno Smartphone Huawei pieghevole, ancor prima della stessa rivoluzione prevista dal concorrente Samsung con la linea Galaxy X o con un device con un'altra etichetta? Secondo l'autorevole fonte GizChina, sarebbe in corso una brusca accelerazione in tal senso e l'azienda cinese sarebbe pronta pure a fare scacco matto alla concorrenza. Per chi si fosse perso le mossa di Samsung, è bene sottolineare con la serie Galaxy X si ...

Samsung mostrerà un dispositivo Galaxy in anteprima l’1 agosto : Samsung ha annunciato sul sito ufficiale olandese una video anteprima di un nuovo prodotto della famiglia Galaxy: cosa sarà mostrato mercoledì 1 agosto alle ore 17:00? Galaxy Note 9, Galaxy Tab S4, Galaxy Watch oppure uno smart speaker con Bixby? L'articolo Samsung mostrerà un dispositivo Galaxy in anteprima l’1 agosto proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Tab S4 appare in un presunto video hands-on : Samsung Galaxy Tab S4 appare in un presunto video hands-on dove viene messo a fuoco il suo design e le sue colorazioni bianca e nera. L'articolo Samsung Galaxy Tab S4 appare in un presunto video hands-on proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe supportare Samsung DeX senza accessori : Samsung DeX senza ulteriori accessori potrebbe essere una delle novità principali del nuovo Samsung Galaxy Note 9 secondo le ultime voci trapelate. L'esperienza desktop del nuovo flagship della casa sudcoreana dovrebbe essere supportata perciò direttamente dal software e fruibile con l'ausilio di un semplice adattatore da USB Type-C a HDMI. L'articolo Samsung Galaxy Note 9 dovrebbe supportare Samsung DeX senza accessori proviene da TuttoAndroid.

Fortnite su Android per Samsung Galaxy Note 9 in esclusiva dal 24 agosto : la data di uscita per tutti gli altri : Che gran colpo Fornite su Android in prima battuta su Samsung Galaxy Note 9 e nessun altro device. Un'esclusiva inaspettata quella del phablet del produttore sudcoreano pronto alla presentazione il prossimo 9 agosto e una mossa commerciale davvero sensata visto l'hype intorno al gioco mobile nella sua versione per il sistema operativo di Google. Quali i tempi dunque per il rilascio clamoroso? Il lancio del Samsung Galaxy Note 9 commerciale ...

Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 : potrebbe avere un senso il ritardo nella pubblicazione di Fortnite per Android, che a quanto pare sarà un'esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9. L'articolo Fortnite per Android potrebbe essere un’esclusiva temporanea per Samsung Galaxy Note 9 proviene da TuttoAndroid.

Solo lettore ultrasonico per Samsung Galaxy S10 - che abbandonerà lo scanner dell’iride : Secondo la pubblicazione sud coreana DigiTimes, Samsung Galaxy S10 abbandonerà completamente lo scanner dell'iride per adottare un lettore ultrasonico di impronte nel display. L'articolo Solo lettore ultrasonico per Samsung Galaxy S10, che abbandonerà lo scanner dell’iride proviene da TuttoAndroid.

Samsung Galaxy Note 9 potrebbe farvi dire addio all’ansia da batteria scarica : Il nuovo Samsung Galaxy Note 9 è sempre più vicino e l’azienda coreana ci tiene a tenere alto l’interesse verso il suo prossimo […] L'articolo Samsung Galaxy Note 9 potrebbe farvi dire addio all’ansia da batteria scarica proviene da TuttoAndroid.

Mai a terra la batteria del Samsung Galaxy Note 9 : la prova in video : La batteria del Samsung Galaxy Note 9 consentirà al device di non spegnersi mai prima del tempo e magari pure con poco preavviso. La promessa proviene dallo stesso produttore che, pubblicando l'ultimo teaser pre-lancio del phablet, non lascia spazio a dubbi. Vedere per credere. Nella clip a fine articolo c'è la certezza che sul Samsung Galaxy Note 9 si sia lavorato molto sull'aspetto dell'autonomia. Il filmato "scimmiotta" altri dispositivi ...

Nei prossimi Samsung Galaxy il primo display OLED infrangibile? Tutto fatto : Cosa direste se i prossimi Samsung Galaxy potessero disporre di un display infrangibile? Potreste sembrarvi un sogno, ma invece la cosa corrisponde a verità. Senza troppi clamori, infatti, il colosso di Seul ha ufficializzato il suo nuovo prototipo di display OLED infrangibile, direttamente sul proprio sito. Trattasi di una componente che ha passato anche la certificazione di UL (Underwriters Laboratories, un organo indipendente che gode di una ...

Nell’ultimo volantino MediaWorld i Samsung Galaxy S9 Plus e Note 8 : prezzo con rate a tasso zero : Il nuovo volantino MediaWorld, valido da oggi 26 luglio fino a mercoledì 1 agosto, è all'insegna dei 'Samsung Days': la catena di elettronica pensa in grande, mettendo in promozione alcuni dei maggiori dispositivi del colosso sudcoreano. Non solo dispositivi portatili, com'è ovvio che sia, ma anche frigoriferi, condizionatori d'aria, lavatrici, smart TV, e tanto altri elettrodomestici. Vogliamo però concentrarci sugli smartphone, che sono il ...

Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre : In base ad alcuni leak trapelati recentemente, Samsung potrebbe aggiornare ad Android Oreo otto suoi Galaxy nel mese di dicembre. L'articolo Samsung potrebbe aggiornare otto suoi Galaxy ad Android Oreo nel mese di dicembre proviene da TuttoAndroid.

Approfondimento sui Samsung Galaxy S8 con problemi burn-in : i tempi di restituzione : Il Samsung Galaxy S8 è stato un device che tutto sommato ha registrato un discreto successo qui in Italia, se non altro perché nei primi mesi di vita ha totalizzato un numero di unità piazzate sul mercato superiore rispetto a quelle del Samsung Galaxy S9. Ci sono tuttavia alcuni problemi che dobbiamo assolutamente prendere in considerazione, alcuni dei quali piuttosto diffusi. Emblematico in questo senso il caso del burn-in, fenomeno che ...

Android Oreo per Samsung Galaxy A - C e J : timeline aggiornamento dall’India : Alcuni Samsung Galaxy appartenenti alle linee A, C e J, così come appena riportato da 'SamMobile', potrebbero non ricevere l'aggiornamento ad Android Oreo 8.0 prima del mese del prossimo dicembre. Un periodo di tempo di certo un po' lungo, che alcuni non si attendevano. Il produttore asiatico ha spesso impiegato più di quanto si potesse immaginare nell'aggiornare i suoi dispositivi più economici, e lo stesso potrebbe accadere per alcuni dei ...