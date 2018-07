Stygian | Reign of the Old Ones è un RPG in stile Lovercraft

eurogamer

: #Stygian, un RPG disegnato a mano in stile #Lovercraft - Eurogamer_it : #Stygian, un RPG disegnato a mano in stile #Lovercraft -

(Di venerdì 27 luglio 2018)of the Oldè un RPG disegnato a mano, senza dubbio tra Call of Cthulhu e The Sinking City è un bel periodo per i fan di.Come riporta VG247, il titolo è ambientato nella città di Arkham, un anno dopo l'apocalisse, la città è stata trascinata in una dimensione oscura e cultisti, fantasmi e mostri hanno preso possesso delle strade. Una volta avviato il gioco, dovrete creare un personaggio e sceglierne l'obiettivo, ad esempio salvare se stesso, vendicarsi di un nemico o cose del genere. Da qui in poi, bisognerà esplorare l'oscura città di Arkham e contemporaneamente guadagnare seguaci (personaggi dell'universo di). Il gioco mette subito in chiaro che non si potrà salvare il mondo.Come in tutti i giochi di, la sanità mentale sarà una meccanica chiave, le caratteristiche del personaggio influiranno sulla capacità di recupero del giocatore. ...