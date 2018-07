Strange Brigade riceverà contenuti mensili gratuiti e un season pass

eurogamer

: #StrangeBrigade: Rebellion svela i piani per il supporto post lancio. - Eurogamer_it : #StrangeBrigade: Rebellion svela i piani per il supporto post lancio. - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: - AnGeL3DaRk3 : Mi è piaciuto un video di @YouTube: -

(Di venerdì 27 luglio 2018), già provato in anteprima per voi, si sta preparando per la campagna post-lancio con regolari aggiornamenti.Come segnala VG247.com, lo sviluppatore Rebellion potrebbe non essere interessato al modello "giochi come servizio", ma, a quanto pare, non ha problemi con il supporto e gli aggiornamenti regolari. Lo studio ha svelato i suoi piani per ipost-lancio, che includono siasia un abbonamento stagionale.Per quanto riguarda gli aggiornamenti, il tutto è ancora avvolto nel mistero ma Rebellion ha promesso a breve i dettagli. La compagnia è più chiara sul:Read more…