Storia di K. - sposa bambina e baby schiava : Vendute da giovanissime ai loro mariti in Albania, anche quando emigrano nel nostro paese restano di proprietà dei loro uomini. Ma una di loro si è ribellata e ci ha raccontato la sua Storia terribile La tratta delle "bimbe domestiche", le bambine vendute alle famiglie dei ricchi " Sfruttamento, stupri e aborti: le braccianti rumene in Sicilia vivono ancora come schiave " "Io, cristiana rapita dall'Isis vi racconto il mio inferno nella ...

“Volevo lei”. Questa non è una ‘semplice damigella’. Per la sposa è molto di più. La Storia di questa bambina - 3 anni - ha commosso tutti : Impossibile non commuoversi davanti a una storia così. E siamo felici di rilanciarla dopo che h fatto il giro del mondo con il suo amore e con il suo messaggio importantissimo. Skye Savren-McCormick è una bambina californiana di 3 anni che ha trascorso la maggior parte della sua vita a combattere una rara forma di cancro, la leucemia mielomonocitica giovanile, diagnosticatale quando aveva solo un anno. Skye ha subito trasfusioni di sangue ...

La Storia della tredicenne californiana che dovette sposare il suo stupratore : Si sposò quando aveva 13 anni, con l'uomo che appena due anni prima l'aveva stuprata. È l'incredibile storia della californiana Dawn Tyree, raccontata dal New York Times.La vicenda risale agli anni novanta, quando i genitori decidono di trasferirsi in Texas. Affidano la figlia a un 32enne amico di famiglia, che abusa di lei e la mette incinta. Per i genitori però, non bisogna andare alla polizia. Ma in comune, a ...