STOP TAV | CONTE “DOSSIER NON SUL TAVOLO” Ultime notizie | Chiamparino |  “Salvini insorga

"Tav non si farà" : Conte 'segue' M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo STOP : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop.

“Tav non si farà” : Conte ‘segue’ M5s - ma dice sì alla Tap/ Ultime notizie caos Governo : Salvini contro lo STOP : La Tav non si farà? Conte segue M5s per far digerire il Sì alla Tap: Ultime notizie e caos Governo Lega-M5s. Salvini contrario allo stop, "costa di più interrompere i lavori"(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 09:56:00 GMT)

Tav - Salvini contrario allo STOP : 'Per me occorre andare avanti' : Spaccatura nella maggioranza di governo sulla Tav. Il premier Giuseppe Conte si allinea al Movimento 5 Stelle sull'ipotesi di blocco dell'alta velocità Torino-Lione. contrario invece il ministro dell'...

STOP alla Tav - governo spaccato Il M5s vuole un referendum online : Il premier Conte Stoppa i cantieri della Tav Torino-Lione. Accontentato il M5s, che in autunno vuole far votare gli utenti sul web. Ma la Lega non ci sta. Berlusconi e Meloni alimentano lo scontro Segui su affaritaliani.it

Texas - detenuto giustiziato per omicidio : ChriSTOPher Young è l’ottavo dal 2018 : Un detenuto è stato giustiziato la sera del 17 luglio in Texas per omicidio. Il condannato aveva ucciso nel 2004 Hasmukhbhai Patela, il proprietario di un discount durante un tentativo di rapina. L’afroamericano Christopher Young è l’ottavo prigioniero messo a morte quest’anno nello stato Usa. Il condannato aveva 21 anni quando commise il crimine avvenuto dopo aver fatto uso di alcool e cocaina. Young era stato arrestato e portato in ...

Beach volley - Mondiale Under 19 Nanjing. En plein Di Silvestre/Marchetto : sono già negli ottavi - Bertozzi/Scampoli : primo STOP. : Vola direttamente agli ottavi di finale la coppia azzurra impegnata nel torneo maschile del Mondiale Under 19 di Nanjing in Cina: Alberto Di Silvestre (oggi il suo compleanno) e Tobia Marchetto vincono con autorità il loro girone e conquistano nella prima mattinata italiana il loro quinto successo consecutivo sulla sabbia cinese. Vittime degli azzurri, questa mattina, sono stati i norvegesi Brekke/Ringoen che avevano l’ultima possibilità ...

Figc - Tavecchio STOP a commissariamento : ANSA, - ROMA, 25 GIU - "La Figc? Credo che quanto prima serve restituire una capacità di governo a una federazione che non merita di essere commissariata". Lo dice l'ex presidente della Federcalcio, ...

Figc - Tavecchio STOP a commissariamento : ANSA, - ROMA, 25 GIU - "La Figc? Credo che quanto prima serve restituire una capacità di governo a una federazione che non merita di essere commissariata". Lo dice l'ex presidente della Federcalcio, ...

Toninelli no Tav e la legge “STOP Soros”. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte si oppone alla proposta di Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco e leader della Csu che chiede di rimandare i richiedenti asilo nei paesi in cui hanno presentato inizialmente domanda. Parlando col presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il premier afferma che

Toninelli no tav e la legge 'STOP Soros'. Le notizie del giorno - in breve : DAL MONDO L'Ungheria ha approvato la legge "stop Soros". Il provvedimento proposto da Fidesz, il partito del primo ministro, Viktor Orbán, che tassa le ong e punisce chi aiuta i migranti è stato ...

Toninelli no tav e la legge “STOP Soros”. Le notizie del giorno - in breve : DALL'ITALIA Giuseppe Conte si oppone alla proposta di Horst Seehofer, il ministro dell’Interno tedesco e leader della Csu che chiede di rimandare i richiedenti asilo nei paesi in cui hanno presentato inizialmente domanda. Parlando col presidente del Consiglio Ue Donald Tusk, il premier afferma che

Grandi opere - dal M5s toscano un dossier per Toninelli : “STOP a Tav e ampliamento dell’aeroporto”. Ma la Lega è a favore : Il passante della Tav di Firenze e l’ampliamento dell’aeroporto di Peretola non s’hanno da fare. Si potrebbe sintetizzare con questi due “no” il dossier che il Movimento 5 Stelle toscano consegnerà al ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli che ha ripetuto in queste ore che le Grandi opere “vanno valutate una per una secondo il parametro costi-benefici”. Così adesso il governo Conte potrebbe mettere nel mirino le due infrastrutture ...

STOP alla TAV? Costerebbe 2 miliardi di euro : Teleborsa, - Infrastrutture nell'occhio del ciclone. Nell'ultima versione dell'accordo di Governo tra Lega e Movimento 5 Stelle è saltato lo Stop dei lavori al progetto TAV Torino-Lione. L'obiettivo è ...

«Lo STOP alla Tav costerebbe all'Italia più che finire i lavori» : Grazie alla Torino-Lione formeremmo una regione tra le più ricche al mondo, senza pari in Europa e al livello della Silicon Valley». Etienne Blanc, 63 anni, è il vicepresidente di destra , Les ...