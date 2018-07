Stop alla Tav | governo spaccato Il M5s vuole un referendum online

Fs - prende quota la pista interna per il vertice : Stop alla fusione con l'Anas : Ieri membri del board del gruppo pubblico non avevano ancora ricevuto la lettera del ministro delle infrastrutture Danilo Toninelli e di quello dell'Economia, Giovanni Tria, con la quale il governo ...

Riconoscimento dei figli di coppie gay : Stop dalla Lega di Matteo Salvini : Nuovo fronte aperto dalla Lega di Matteo Salvini. “Il diritto di famiglia non può tenere in conto il Riconoscimento di

Scomparsa Marchionne - sirene alla Sevel e Stop produzione per 15 minuti : Chieti - Suono delle sirene, silenzio e momenti di raccoglimento e di preghiera di tanti lavoratori. Anche la Sevel di Atessa (Chieti) si è fermata per 15 minuti in segno di lutto per la morte dell'ex Ad di Fca, Sergio Marchionne. alla notizia della sua Scomparsa, il turno A del mattino ha bloccato immediatamente la produzione per 10 minuti, a cui è seguito l'omaggio e il ricordo di Marchionne per 15 minuti, dalle 14.30 alle ...

Voli inesistenti People Fly - Antitrust : "Stop alla vendita di biglietti" : PeopleFly dovrà smettere di pubblicizzare e vendere online biglietti aerei per Voli che non partiranno mai. E dovrà farlo entro il 27 luglio. Lo ha appena stabilito l'Antitrust in un provvedimento ...

A Sanremo Stop alla divisione tra big e giovani : Un festival che non c'era. Per il suo bis sul palco dell'Ariston come direttore artistico, Baglioni tira fuori dal cilindro una rivoluzione che definiremmo epocale. Dall'edizione 2019, infatti, non ci ...

Sanremo 2019 - la rivoluzione di Baglioni : Stop alla divisione Big e Giovani. La gara sarà unica : Al Festival di Sanremo 2019 mancano ancora sette mesi, ma i motori della kermesse canora più importante d&rsquo...

Intercettazioni - il ministro Alfonso Bonafede : “Stop alla riforma voluta dal Pd” : Il ministro della Giustizia Alfonso Bonafede annuncia lo stop alla riforma Orlando sulle Intercettazioni, che sarebbe entrata in vigore il 26 luglio. Per Bonafede, "ledeva la possibilità di portare avanti efficacemente le indagini e ledeva anche il diritto di difesa" oltre a mettere un "bavaglio sull'informazione".Continua a leggere

Stop alla spiaggia nudista in Belgio : "L'attività sessuale potrebbe spaventare la fauna selvatica" : Sulla spiaggia di Westende, in Belgio, non nascerà una spiaggia nudisti, come in progetto. Il motivo? Le autorità belghe sostengono che l'attività sessuale tra le dune costituiscono una minaccia per la fauna selvatica. Nella zona, ricorda il Guardian, a una ventina di chilometri dalla popolare destinazione turistica Ostende, vive infatti la cappellaccia o allodola crestata (Galerida cristata), specie rara e protetta. ...

Donna muore sui binari vicino alla stazione di Avenza - Stop ai treni fra Sarzana e Massa : Carrara, 23 luglio 2018 - Il cadavere di una Donna di circa 50 anni è stato trovato sui binari a circa duecento metri di distanza dalla stazione ferroviaria di Carrara Avenza . Le indagini sono in ...

Dl dignità - bocciati 180 emendamenti. Stop anche alla riduzione della tassa sulle e-cig : MILANO - Circa 180 emendamenti al decreto dignità su 850 non superano il vaglio di ammissibilità nelle commissioni Finanze e Lavoro della Camera. Tra questi, anche la proposta a firma Lega a favore ...

Puglia - la guerra dell olio 'Stop all import dalla Tunisia' : 'Ci mobiliteremo, coinvolgendo parlamentari e organismi di controllo, per mettere un freno all'invasione di olio tunisino con un aumento record del 260% delle importazioni nel 2018 rispetto allo ...

Pubblica amminsitrazione - Stop alla pagella unica per i dirigenti e ai premi massimi per tutti : Rivedere obiettivi e criteri di valutazione, per mettere fine alla pagella unica o pre-compilata: voto, e quindi anche premio, massimo per tutti. Venerdì prossimo, il 27, la ministra della Pubblica ...

Uefa - 19 mila euro di multa alla Roma e tre mesi di Stop per Pallotta : Roma - Tre mesi di sospensione per James Pallotta e 19mila euro di multa per la Roma : le ha comminate l'Uefa che ha oggi ufficializzato le decisioni disciplinari in merito alla semifinale di ritorno ...

Cina - approvato il nuovo piano triennale anti-smog. E lo Stop ai rifiuti inguaia il Giappone - invaso dalla plastica : Pechino è impegnata in una guerra di posizione, che si preannuncia lunghissima. E che il governo cinese non può permettersi di perdere, nonostante i danni collaterali. Il nemico è lo stesso di cinque anni fa: lo smog. Il governo cinese ha approvato un nuovo piano triennale (2018-2020) per la riduzione dell’inquinamento, soprattutto atmosferico, consolidando così un percorso avviato con la presidenza di Xi Jinping a fine 2012, per migliorare la ...