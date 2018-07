Stefano | Atac grande lavoro di squadra | volevano farci rinunciare

romadailynews

(Di venerdì 27 luglio 2018) Roma- “Hanno provato a convincerci che sarebbe stato meglio lasciar perdere, svendereall’azienda di trasporto di Roma. Ma noi abbiamo scelto di salvarla e di nona tutelare l’interesse pubblico dei romani. L’approvazione della proposta di concordato da parte del Tribunale fallimentare e’ una notizia importante non solo per Roma ma per l’Italia, e ci rende orgogliosi”. “e’ un’azienda storica, con un patrimonio di competenze che non poteva essere buttato via. C’e’ chi l’ha spolpata con assunzioni facili, lottizzazioni, sprechi e inefficienze varie, che hanno portato a un miliardo e mezzo di debito. E chi invece si e’ rimboccato le maniche e ha avviato un piano di risanamento serio e affidabile, senza mettere la polvere sotto il tappeto, senza piu’ mettere soldi ...