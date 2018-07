huffingtonpost

: Stefano Accorsi: 'I 20 anni di differenza erano un problema, non sto con Bianca per sentirmi Peter Pan' - HuffPostItalia : Stefano Accorsi: 'I 20 anni di differenza erano un problema, non sto con Bianca per sentirmi Peter Pan' - AngelaCat92 : RT @ferraginapress: #InEdicola Stefano Accorsi su #LiberiTutti del #CorriereDellaSera intervistato da @EnricoCaiano #vaccaboia https://t.co… - ferraginapress : #InEdicola Stefano Accorsi su #LiberiTutti del #CorriereDellaSera intervistato da @EnricoCaiano #vaccaboia -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Giura di non essere un Peter Pan. Anche se oggi dine ha 47 e ha una moglie,Vitali, di 27.ha raccontato al Corriere della Sera la fase della vita che sta vivendo, l'amore per la famiglia e per il cinema e il suo punto di vista sulla politica. A proposito di quest'ultima, ha parlato anche del successo della Lega e 5 Stelle: "La Lega - afferma - è andata esattamente nella direzione di quello che facevano prima le sezioni locali dei partiti: ascoltare le persone".Alla soglia dei 50ammette di essere maturato, ma di avere ancora bisogno di momenti per sé, per rigenerarsi."Non mi vivo come un Peter Pan. Ho figli, moglie, tutta un'organizzazione complessa per poter vedere i miei figli a Parigi. Vivo la famiglia come un posto importante della mia vita: ci sono ritmi, regole, educazione dei ragazzi. E ci sto bene. Non sono uno ...