Stanche dello stile di Meghan? Ci sono tre principesse che dovreste conoscere…

(Di venerdì 27 luglio 2018) Come darvi torto. Negli ultimi mesi pre, post e durante il royal wedding dell’anno non si è parlato d’altro che di lei: normale che questa overexposion dopo un po’ stanchi e, come accade per tutte le cose, comporti un calo di fascino del soggetto interessato. Da innamorati pazzi finiremo per girare le spalle aMarkle e cercare altree aristo-icons? Di certo non la abbandoneremo al suo destino, perché le sue mise ci piacciono e siamo stupefatti di come abbia saputo diventare in un nanosecondo una (quasi) perfetta alto borghese, amiamo e (potendo) acquistiamo ogni cosa che indossa e desideriamo tutti, ma proprio tutti i suoi accessori. Ma, inutile negarlo, per il momento ne abbiamo (quasi) abbastanza di sentirci ripetere di quanto sia impeccabile, di quanto sia perfetta anche quando trasgredisce l’etichetta reale, decidendo di non infilarsi i collant nude o di portare ...