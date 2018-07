Spari in strada | uomo ucciso nel Vicentino | presunto killer si suicida

Trissino. Spari da un’auto in corsa - ucciso in strada : Enrico doveva sposarsi tra pochi giorni : I colpi di pistola sono stati sparati da una Mercedes, che ha poi fatto perdere le proprie tracce. Numerosi i testimoni sul posto: a quell'ora in zona c'erano soprattutto famiglie con bambini. Enrico Faggion aveva 39 anni e l'8 agosto sarebbe dovuto convolare a nozze con la fidanzata.Continua a leggere

Toronto - Spari in strada : due morti e 14 feriti. Ucciso l'attentatore : «Uomo vestito di nero» : Una vittima, 14 feriti e l'attentatore Ucciso. Questo il bilancio tracciato dalla polizia dopo la sparatoria avvenuta oggi nel quartiere periferico di Toronto di Greektown. La vittima è...

Canada - Spari in strada a Toronto : 2 morti e 13 feriti - coinvolta anche una bimba : I fatti intorno alle 22 locali (in Italia erano le 4 di mattina). Secondo alcuni testimoni, l'uomo era vestito di nero e ha esploso una ventina di colpi, per poi sparare alla polizia. A quel punto, è stato ucciso. Tra i coinvolti anche una ragazzina.Continua a leggere