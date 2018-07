Spari da un'auto in corsa - uomo ucciso in strada nel Vicentino : Un 40enne del posto, ma di cui al momento non sono state fornite le generalità, è stato ucciso con un colpo d'arma da fuoco a Trissino, nel Vicentino, in via Nazario Sauro, in zona...

Spari da auto in corsa : uomo ucciso nel Vicentino. Caccia al killer : VICENZA - Un uomo è stato ucciso con 4 colpi di arma da fuoco esplosi contro di lui da un'automobile in corsa. Il delitto è avvenuto intorno alle ore 13.30 a Trissino, Vicenza,. La vettura si è ...

Attentato nella notte : Spari contro le auto di padre e figlio : di Valentina PERRONE Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due ...

Latina - Spari da un'auto in corsa : feriti due nigeriani - arma era ad aria compressa : Le due vittime non hanno riportato ferite gravi. Sul caso indagano i carabinieri. Il sindaco ha espresso solidarietà

Far west in autostrada : Spari contro un'auto - donna colpita al collo : Sparatoria sull'autostrada A4 poco dopo le 18 di martedì 26 giugno, tra i caselli di Brescia Centro e Brescia Est in direzione Venezia. Una donna è rimasta ferita: si tratta di una 44enne...

Napoli - Spari da un'auto in corsa : ferito giovane chef del Mali : 'Ridevano e mi offendevano' : Un luogo speciale dove c'è il mondo e dove si dialoga attraverso il cibo. E a Masterchef, Bouyaguai aveva proposto i colori della bandiera della sua terra con il ' Tji Gnagnante '. I cetrioli per il ...

Melzo - Sara Luciani Sparita da giorni : spuntano due testimoni/ Ultime notizie : una terza persona in auto? : Melzo, Sara Luciani sparita da giorni: spuntano due testimoni. Ultime notizie: una terza persona in auto con lei e il fidanzato? Manuel Buzzini è stato trovato impiccato sabato

Ragazza Sparita nel Milanese - spunta l'ipotesi di una terza persona in auto : Un testimone ha raccontato ai carabinieri che, durante l'ultimo viaggio della coppia prima della scomparsa di lei e del suicidio di lui, sull'auto c'era anche un'altra persona

Inseguimento tra auto - speronamenti e Spari : scene da far west a Firenze - grave scooterista : Una lite tra un gruppo di parenti nel campo rom del Poderaccio si è trasformato in un'assurda scena da far west a Firenze con spari e un Inseguimento folle in strada tra tre auto che poi si è concluso con uno spaventoso incidente che ha coinvolto altri automobilisti di passaggio e un giovane scooterista 29enne fermo al semaforo , ora ricoverato in gravi condizioni.Continua a leggere