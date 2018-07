Spari contro i migranti | tutti i casi| video L’emulazione e la pista del razzismo

Ancora Spari contro migranti - nel Vicentino e a Caserta : Ancora due migranti feriti da spari. Dopo la piccola nomade che è in gravi condizioni a Roma, i pallini di due armi ad aria compressa hanno preso di mira stavolta un operaio di Capoverde a Cassola, ...

Attentato nella notte : Spari contro le auto di padre e figlio : di Valentina PERRONE Nottata movimentata a Villa Baldassarri, frazione di Guagnano: spari nella notte contro due auto parcheggiate. È successo in via primo maggio, intorno alla mezzanotte. Due ...

Movida e controlli - verbale ad un locale per il chiasso - vu cumprà Spariti. 'Grazie alle azioni deterrenti' : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Cinque vigili urbani, uno in centrale, due a piedi e due di pattuglia e quattro carabinieri. E' la task foce scesa in campo nella notte tra sabato e domenica per i soliti ...

Spari contro il benzinaio a Busto Arsizio fermato un canturino : Spari contro il benzinaio a Busto Arsizio fermato un canturino. Spari contro il benzinaio a Busto Arsizio Come riporta Varesesettegiorni.it , venerdì 20 luglio, un benzinaio di Busto Arsizio è stato ...

Spari ad aria compressa contro i migranti - identificati i responsabili : si tratta di tre 23enni di Latina : Sono stati identificati i tre uomini che il 10 luglio scorso, a Latina Scalo, hanno esploso con una pistola ad aria compressa, caricata a pallini di gomma, contro alcuni migranti, ferendo due ragazzi ...

Padova : Spari contro casa del giornalista Gervasutti : L'attentato contro l'abitazione dell'ex direttore del Giornale di Vicenza ora nell'ufficio centrale del Gazzettino. Tre colpi sono finiti sulla tapparella della camera di uno dei figli. Nessuno è ...

Padova - Spari contro l’abitazione del giornalista Ario Gervasutti. Zaia : “Un attacco contro opinioni e idee” : Erano quasi le due della scorsa notte quando cinque colpi di pistola sono stati esplosi contro l’abitazione del giornalista Ario Gervasutti, nell’immediata periferia di Padova, a Chiesanuova. Un atto intimidatorio contro l’ex direttore de Il Giornale di Vicenza che non ha ancora un colpevole o un movente: “Non ho ricevuto minacce, ma non escludo l’episodio sia legato alla mia attività professionale” ha dichiarato ...

