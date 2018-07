Spara dal terrazzo e colpisce operaio su ponteggio | denunciato 40enne

Cassola - Spara piombini dal terrazzo contro operaio di colore. Come a Roma la bimba rom : [ App di Blitzquotidiano, gratis, clicca qui,- Ladyblitz clicca qui " Cronaca Oggi, App on Google Play ] La scena è identica a quella di Roma, zona Centocelle, dove un ex dipendente del Senato ha ...

Vicenza - Spara dal terrazzo e ferisce immigrato : denunciato : Colpito un operaio di origine capoverdiana che lavorava su un ponteggio. Lo sparatore ai carabinieri: "Volevo prendere un piccione". La dinamica simile a quella della bimba rom di Roma. Nell'ultimo mese escalation di colpi contro gli stranieri

Mattarella : “L’italia non può essere far west dove uno Spara a una bimba dal balcone” : “Mi ha colpito un fatto di cronaca. L’Italia non può somigliare a un far west dove un tale compra un fucile e spara dal balcone ferendo una bambina di un anno, rovinandone la salute e il futuro. Questa è barbarie e deve suscitare indignazione”. Lo dice il presidente della Repubblica Sergio Mattarella, nel corso della cerimonia del Ventaglio al Quirinale. L'articolo Mattarella: “L’italia non può essere far west dove ...

Bimba rom ferita a Roma : indagato un italiano che ha Sparato dal suo balcone : Un italiano di 50 anni è indagato dalla Procura per lesioni gravissime in relazione al ferimento di una piccola di 15 mesi raggiunta alla schiena da un colpo d'arma

Una settimana al VeSparaduno di Sant'Elpidio a Mare : oltre 500 in arrivo da tutta Italia e dal Belgio : Alle 17.30 via al giro turistico con sosta merenda al Casale Cs sport in strada Pozzetto e lo spettacolo di ballo a cura di Simone Cintio. Alle 20.30 si effettuerà un altro tour, fino a fermarsi alla ...

Spara in bocca alla moglie durante un lite per gelosia - poi scivola dal tetto e muore : Il 66enne Carlo Pibiri aveva ferito la moglie 52enne con un colpo di pistola nella fattoria a loro affidata, a Malandriano, frazione in provincia di Parma. Poi durante la fuga, si era rifugiato sul tetto di una villa vicina, minacciando il suicidio. È deceduto in ospedale, stabile e in osservazione la donna.Continua a leggere

Sissy Trovato Mazza/ La poliziotta in coma : chi ha Sparato dalla calibro 9? (Speciale Chi l'ha visto?) : Cosa è successo in quei pochi minuti accanto ad un ascensore che hanno cambiato la vita di Sissy Trovato Mazza, agente di polizia penitenziaria in servizio alla Giudecca a Venezia?(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 12:23:00 GMT)

Napoli - guardia giurata si Spara e precipita dalle scale : soccorsi vani : Una guardia giurata è stata soccorsa e trasportata di urgenza all'ospedale San Paolo dove è morta. L' uomo, G. D. V. di 52 anni, napoletano, è stato ritrovato dai soccorritori del 118 sul pavimento ...

Era ai domiciliari dopo aver Sparato all'ex moglie : si suicida lanciandosi dal tetto di casa : Era ai domiciliari con l'accusa di tentato omicidio: nei giorni scorsi, dopo una lite, aveva sparato alla ex moglie col fucile, ferendola a una gamba. Ieri sera l'uomo, un 72enne, si è suicidato ...