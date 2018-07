optimaitalia

: Sovrapprezzi #Tiscali sul roaming europeo: ecco le soglie concesse dall'#AGCOM - OptiMagazine : Sovrapprezzi #Tiscali sul roaming europeo: ecco le soglie concesse dall'#AGCOM - misiagentiles : RT @TuttoAndroid: Anche #Tiscali potrà applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming - zazoomblog : Anche Tiscali potrà applicare sovrapprezzi per i servizi di roaming - #Anche #Tiscali #potrà #applicare -

(Di venerdì 27 luglio 2018)si aggiunge alla lista dei gestori telefonici che si accingono ad applicareai servizi diinternazionali nell'arco dei 12 mesi successivi al 31 luglio 2018, così come previsto dalla normativa dell'Unione Europea 2015/2120. La novità, che ha visto di recente coinvolta anche la Fastweb, predispone un tetto massimo diapplicabili (IVA esclusa), che vi riassumiamo nello schema a seguire: 3.2 cent/minuto sulle chiamate in uscita, 1 cent/SMS inviato, 0.6 cent/MB (che diventeranno 0.45 cent dal 1 gennaio 2019: occhio a segnarvi queste date per evitare in futuro di essere colti di sorpresa)., dal canto suo, si impegnerà a segnalare la modifica ai propri clienti attraverso una campagna di SMS personalizzata, ogniqualvolta questi si recheranno all'estero, all'interno di uno dei Paesi UE. In tal modo gli utenti non dovrebbero ricevere brutte sorprese ...