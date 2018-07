Sono diventato grande remando verso il castello

Giorgio Mastrota / “Sono di nuovo papà - ma dopo sei mesi Sono già diventato nonno” : Giorgio Mastrota, intervistato dal settimanale nuovo, parla della nascita del nipotino Marlo, figlio della primogenita Natalia Jr, e di tutta la sua grande famiglia.(Pubblicato il Wed, 27 Jun 2018 14:30:00 GMT)

MARCO CARTA/ "Così Sono diventato amico di Irama" (Con il cuore nel nome di Francesco) : MARCO CARTA ha già raggiunto Assisi, dove questa sera si esibirà per l'annuale serata di beneficenza organizzata dai frati del Sacro Convento di Assisi (Con il cuore, nel nome di Francesco)(Pubblicato il Tue, 19 Jun 2018 09:48:00 GMT)

JOVANOTTI/ "Grazie a Pino Daniele Sono diventato un musicista - mi regalò la sua amicizia" (Pino è) : JOVANOTTI non potrà mancare al concerto in omaggio di Pino Daniele, suo esempio da seguire da ragazzo poi diventato amico fraterno in seguito ad un tour insieme.(Pubblicato il Thu, 07 Jun 2018 11:08:00 GMT)

Roland Garros - Cecchinato : "Sono diventato un giocatore vero" : A due giorni dalla semifinale con Dominic Thiem, Marco Cecchinato parla a ruota libera della sua vita e di come questa sia improvvisamente cambiata nell'arco di pochissimo tempo. 'Sono stati mio zio e ...

MotoGp – Aleix Espargaró è diventato papà : Sono nati Max e Mia - la felicità di zio Pol : Aleix Espargaró è diventato padre, la moglie del pilota di MotoGp dell’Aprilia ha dato alla luce due gemelli questa mattina Aleix Espargaró è diventato padre di due gemelli questa mattina. Come annunciato dallo stesso pilota di MotoGp su Instagram, per oggi era previsto il parto che l’ha reso padre per la prima volta. Max e Mia sono venuti al mondo e la madre dei due piccoli, Laura Montero , sta bene. Tutta la felicità della famiglia ...

MotoGp - Che sorpresa ai box Ducati - Pirro torna al Mugello col sorriso : 'Sono diventato più famoso per la caduta che non per tutto il resto'... : Michele Pirro ai box Ducati per assistere al Gp d'Italia dal vivo: dopo la dimissione dall'ospedale di Firenze il Ducatista è subito tornato sulla pista del Mugello tutto pronto al Mugello per il Gp d'...

Io - ex compagno di cella di Igor il Russo - così Sono diventato esca per catturarlo : Una sorta di "esca", usata per catturare Igor Vaclavic-Norbert Feher, l'uomo che tra Italia e Spagna ha ucciso cinque persone prima di essere arrestato lo scorso 15 dicembre a Teruel in Aragona. Si dipinge così, Luigi Scrima - 40 anni, compagno di cella per un periodo del killer oggi in carcere in terra iberica - che da Valencia, dove vive, racconta alla 'Nuova Ferrara' perché e come sia stato coinvolto nell'indagine, tuttora aperta, sui ...

Governo M5s-Lega - Freccero : “Sono diventato patriota e sovranista. Renzi? Gli farei condurre ‘L’Eredità’ alle 19.00” : “E’ iniziato il cambiamento”. Esordisce così, in una intervista telefonica a La Zanzara (Radio24), Carlo Freccero, consigliere di amministrazione della Rai, commentando il nuovo Governo giallo-verde. E in un battibecco serrato con uno dei conduttori, David Parenzo, sottolinea: “Sono diventato patriota e sovranista per abbattere la Germania in una Europa che privilegia solo un Paese. Meglio Salvini di Renzi, ...