Solidarietà per i nomadi in roulotte | arriva CasaPound per ' cacciarli via' Solidarietà

Un contributo di Solidarietà (per 3 anni) sulle pensioni : come funziona : Il governo M5s-Lega vorrebbe attivare fin dal 2019 la possibilità di andare in pensione a 64 anni di età con 36 anni di contribuzione (la cosiddetta quota 100), e così superare...

La Lega vuole introdurre un contributo di Solidarietà per i pensionati : La Lega è pronta a introdurre un contributo di solidarietà per le pensioni, ovvero un prelievo di alcuni euro al mese: per quelle da 2mila euro lordi il "prelievo partirebbe da 5-7 euro al mese". A spiegarlo è Alberto Brambilla, esperto di previdenza della Lega, che in un'intervista illustra la road map del Carroccio in tema di pensioni.Continua a leggere

Emergenza caldo - la Solidarietà non va in vacanza : Banco Farmaceutico e Croce Rossa Italiana insieme per combattere la povertà sanitaria : La Fondazione Banco Farmaceutico onlus e Croce Rossa Italiana hanno firmato un protocollo d’intesa nazionale per consolidare la collaborazione, già sperimentata con successo a livello locale, sul fronte della lotta alla povertà sanitaria. L’accordo, in particolare, consentirà di rafforzare tutti quegli interventi sul territorio necessari per aiutare le persone in condizioni di indigenza e, in modo speciale, quelle che a causa del caldo estivo ...

Padova : domani Giulietti a Il Gazzettino per Solidarietà a Gervasutti : Venezia, 17 lug. (AdnKronos) - "Dopo oltre 40 anni in Veneto si torna a sparare contro un giornalista: era il 7 luglio 1977 quando un commando terroristico gambizzò Toni Garzotto, cronista di giudiziaria del Gazzettino. E ora come allora i cinque colpi di pistola esplosi l’altra notte contro la casa

Leodori : mia personale Solidarietà a consigliere 5S Marcelli : Roma – “Tutta la solidarieta’ mia e del Consiglio regionale del Lazio al collega del Movimento 5 Stelle Loreto Marcelli. Certo che le autorita’ competenti faranno al piu’ presto piena luce su questa brutta vicenda”. Lo scrive in un tweet il presidente del Consiglio regionale del Lazio, Daniele Leodori, appresa la notizia dell’auto incendiata del consigliere regionale Loreto Marcelli. L'articolo Leodori: ...

Migranti - a Pozzallo “vittoria politica”? Per ora chiamiamola Solidarietà : Un momento dello sbarco del 16 luglio (Foto: Unhcr/M. Rotunno) Matteo Salvini ha parlato di “vittoria politica” rispetto alla decisione di alcuni Paesi europei di accogliere piccoli gruppi dei Migranti presenti a bordo delle due imbarcazioni della Finanza e di Frontex approdate ieri notte al porto di Pozzallo: 450 persone che rimarranno per massimo 72 nell’hotspot locale e poi finiranno (in parte) in giro per l’Europa. Francia, Germania, Malta, ...

In Edicola sul Fatto Quotidiano del 16 luglio : Prosegue con altre risposte positive l’offensiva del governo italiano per superare il principio di Dublino - in base alla Solidarietà “volontaria” approvata dall’ultimo Consiglio Ue : Anche Germania, Spagna e Portogallo aiutano l’Italia ad accogliere i migranti Conte & C. rompono l’isolamento con l’appello ai partner Ue dopo i nuovi arrivi. Ora Dublino vacilla di Marco Franchi Ma mi faccia il piacere di Marco Travaglio Il profeta/1. “Salvini dice che governerà per i prossimi 30 anni? Nulla impedisce di sperare, però bisogna vedere se gli elettori gli daranno i voti” (Piero Fassino, deputato Pd, 2.7). Allora mi sa ...

Novara lancia la gara di Solidarietà per adottare i levrieri in fuga da Macao : Sono stati sepolti a Villa Cavallini, dove c'è l'unico cimitero di levrieri al mondo, con tanto di lapidi e pedigree scolpiti. Chissà che non li raggiunga qualche compagno da Macao.

Solidarietà - magistrati e commercialisti in campo per aiutare i giovani in difficoltà : Il nostro invito alla società civile è di aumentare l'impegno verso il mondo sociale sperando che queste manifestazioni vengano riprese anche da altre categorie professionali sempre a sostegno della ...

Ronaldo alla Juventus : contributo di Solidarietà per Sporting e United : Con il trasferimento alla Juve, il 5% dei 100 milioni di euro andrà a Sporting Clube, Nacional e Manchester United come contributo di solidarietà. L'articolo Ronaldo alla Juventus: contributo di solidarietà per Sporting e United è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

PD : massima Solidarietà ad Argentin per battaglia buche : Roma – “massima solidarieta’ ad Ileana Argentin, che sta combattendo con grande coraggio una battaglia a nome di tutti i romani”. Cosi’, in una nota, il gruppo capitolino del Pd, in merito allo sciopero della fame intrapreso da Ileana Argentin, che sta costando alla rappresentante dem anche problemi di salute. L'articolo PD: massima solidarietà ad Argentin per battaglia buche proviene da RomaDailyNews.

DA FOLIGNO A NORCIA PER LA SCALATA DELLA SOLIDARIETA' : FOLIGNO L'hanno chiamata la "SCALATA DELLA Solidarietà" e domenica scorsa oltre 70 cicloamatori del Gruppo Ciclistico Sportivo Luigi Metelli sono saliti in Valnerina fino a Castelluccio per ...

Elena Santarelli : “Combattiamo con fiducia. Grazie a Bobo Vieri per la Solidarietà” : Per la prima volta Elena Santarelli spiega la malattia contro cui sta combattendo suo figlio Giacomo. In un lungo post in cui ringrazia Bobo Vieri per essere sceso in campo per sostenere la Heal Onlus, la showgirl sottolinea l’importanza della ricerca per il profilo di metilazione dei tumori cerebrali. “Grazie a @christianVieriofficial Che sposa un lodevole progetto di charity con la Heal Onlus durante la #Bobosummercup. Questa ...