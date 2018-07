Smog | Sala | “Con Lez profonda volontà di andare avanti”

meteoweb.eu

(Di venerdì 27 luglio 2018) Con la Lez, la Law emission zone, che da gennaio impedira’ l’ingresso in citta’ ai diesel piu’ inquinati, “noi vogliamo partire, c’e’ unavolonta’ politica diavanti”. Lo ha sottolineato il sindaco di Milano, Beppe, commentando il provvedimento deciso dal Comune, anche alla luce dell’incontro avuta questa mattina dall’assessore alla Mobilita’, Marco Granelli, con i commercianti. “Al ritorno dalle vacanze estive vedremo di trovare la formula giusta con i commercianti e con il Consiglio comunale, soprattutto”, ha aggiunto. Le giornate in cui il provvedimento sara’ attivo dovrebbero almeno in partenza essere quelle di Area C, quindi con sabato e domenica escluse. “In partenza tenderemmo a rimanere molto allineati sull’Area C – ha detto-. Stiamo pensando ...