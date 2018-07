Smartphone Huawei pieghevole prima del Samsung Galaxy X? Tutto possibile

Smartphone pieghevoli : Huawei potrebbe fare prima di Samsung : Gli Smartphone con un display pieghevole cominciano a interessare parecchio anche a Huawei. Grazie a BOE, e c'è anche un video che lo "dimostra", il colosso cinese potrebbe persino fare prima di Samsung, azienda che da tempo è impegnata nello sviluppo di questa tecnologia. Staremo a vedere, ma la concorrenza per quest'ultima comincia a farsi agguerrita. L'articolo Smartphone pieghevoli: Huawei potrebbe fare prima di Samsung proviene da ...

Huawei vuole lanciare il suo Smartphone dallo schermo pieghevole prima di Samsung : (Foto: Boe) Sono letteralmente anni ormai che si parla del fantomatico smartphone pieghevole a schermo singolo sviluppato da Samsung che dovrebbe finalmente vedere la luce nel 2019. Dopo tutto questo tempo passato a rifinire il gadget del futuro però il gruppo coreano potrebbe farsi sorpassare proprio all'ultimo secondo e dover cedere lo scettro di primi al traguardo agli avversari di Huawei. Lo riferisce Nikkei, secondo cui il produttore ...

Fortnite per Android : nuova lista ufficiale Smartphone Huawei e Honor compatibili : L'uscita di Fortnite per Android si fa sempre più vicina, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. L'attesa in verità è anche snervante per milioni di utenti Android. Già Epic ha rilasciato una lista di dispositivi compatibili, ma oggi anche Huawei Germania ha rilasciato la sua ufficiale. La riportiamo di seguito: smartphone Huawei compatibili con Fortnite per Android Huawei Mate 10, Mate 10 Pro e Mate ...

Alcuni Smartphone Huawei non possono più scaricare VLC dal Google Play Store : Gli sviluppatori di VLC hanno deciso di impedire ad Alcuni smartphone Huawei di scaricare tale app dal Google Play Store. Scopriamo insieme il perchè

Download VLC Dal Play Store Impossibile Su Smartphone Huawei E Honor : VLC mette Huawei/Honor in lista nera: il Player non sarà più installabile dal Play Store: perché VLC sta boicottando gli Smartphone Huawei/Honor? Download VLC Media Player APK per Huawei/Honor Brutte notizie per tutti i possessori di Smartphone Android prodotti da Huawei/Honor. VLC Media Player, il celebre programma (disponibile anche per Windows e Mac) che permette di riprodurre […]

Perché VLC sta boicottando gli Smartphone Huawei? : Da notare che OPPO propone una politica ancora più severa di Huawei poiché consente l'utilizzo di 5 app rispetto a quelle del sistema in background. È interessante notare che alcune applicazioni , ...

Il 23 luglio giorno storico per gli Smartphone Huawei e Honor : avviso sblocco bootloader : Quella del 23 luglio è una giornata importante e per certi versi storica per gli utenti Huawei e Honor. Fino ad oggi, infatti, il doppio brand per certi versi è stato un eccezione nel panorama degli smartphone Android, considerando il fatto che tra le sue norme è stata inclusa anche la possibilità di sbloccare il bootloader senza invalidare la garanzia. Un elemento particolarmente gradito agli smanettoni, che hanno personalizzato al massimo il ...

Fortnite per Android : lista Smartphone compatibili Samsung - Huawei - LG - Google - Motorola e Sony : Tutti attendono Fortnite per Android e ultimamente sono emersi molti indizi che farebbero pensare un'uscita imminente. Un segnale dell'uscita vicina è il rilascio da parte di Epic Games della lista di smartphone compatibili con Fortnite per Android, che immaginiamo sarà rilasciato prima in beta come è accaduto per la versione iOS. Questa lista comprende ovviamente gli ultimi smartphone flagship come il Samsung Galaxy S9 ma anche il Google ...

Huawei pronta a superare Apple nella vendita degli Smartphone : Huawei ha affermato di essere pronta a superare Apple nelle vendite di smartphone entro il prossimo anno. L'affermazione è importante dato che il produttore di smartphone cinese è riuscito a vendere solo 153 milioni di smartphone nel 2017 contro i 215 milioni di Apple. Il capo della sezione mobile di Huawei è ottimista Il capo della telefonia mobile di Huawei, Richard Yu Chengdong, ha dichiarato che prevede di vendere 200 milioni di ...

Smartphone Android in offerta oggi 19 luglio : Huawei P20 Pro - Nokia 7 Plus - Samsung Galaxy S9 Plus e altri : Gli Smartphone oggi in offerta sono: Huawei P10, Honor 9 Lite, Nokia 7 Plus, Huawei P20 Pro e Samsung Galaxy S9 Plus. Pronti a mettere mano al portafogli?

Huawei P Smart+ ufficiale : in esclusiva su Amazon il primo Smartphone con Kirin 710 in Italia - aggiornato - : In un mondo oggi sempre più frenetico dove lo smartphone diventa il compagno indispensabile per la vita di tutti i giorni, Huawei con il nuovo P Smart + è in grado di accompagnare i consumatori fino ...

Huawei ha già spedito 100 milioni di Smartphone nel 2018 : In occasione dell'evento di lancio di Huawei Nova 3, il CEO dell'azienda ha annunciato il raggiungimento del traguardo di 100 milioni di smartphone spediti nel 2018