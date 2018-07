Sicilia : Musumeci - presto concorso per ufficio stampa Regione (2) : (AdnKronos) - "L’obiettivo - aggiunge il governatore - è quello di concludere le procedure entro la fine dell’anno. Inoltre il tavolo tecnico tenterà di mettere ordine all’interno degli uffici stampa nei Comuni, nella Sanità e negli enti sottoposti a controllo e vigilanza della Regione. Da oggi, a P

Sicilia. Disabili - Musumeci ha fatto una nuova legge. Faraone stoppa sciopero della fame : Non si tratta solamente di Disabilità, si tratta di sensibilità e quella dovrebbe essere il pre requisito per fare politica. Intanto i componenti dell'associazione 'Siamo handicappati no cretini' ...

Sicilia : Governo Musumeci approva ddl su diritto allo studio (3) : (AdnKronos) - Si tende a favorire la più ampia inclusione nel sistema educativo anche mediante servizi di trasporto scolastico e di assistenza specialistica, pure in sede domiciliare. Sono poi disciplinate azioni di sostegno per studenti immigrati residenti sul territorio e azioni di valorizzazione

Sicilia : Governo Musumeci approva ddl su diritto allo studio (2) : (AdnKronos) - Per Lagalla è "più che mai necessario salvaguardare i diritti degli studenti, per garantire loro un percorso formativo qualitativamente adeguato e universalmente accessibile, contrastando così i dati preoccupanti e penalizzanti sulla dispersione scolastica e sul livello delle competenz

Sicilia : Governo Musumeci approva ddl su diritto allo studio : Palermo, 16 lug. (AdnKronos) – Finalmente anche la Sicilia avrà una legge sul diritto allo studio. Il Governo Musumeci, infatti, ha approvato il ddl proposto dall’assessore all’Istruzione e alla Formazione professionale Roberto Lagalla. “E’ stato uno dei principali obiettivi del mio Governo, sin dall’insediamento – afferma il presidente della Regione Nello Musumeci -. Finalmente, dopo mesi di lavoro con ...

Aeroporti : vertice con Musumeci sul futuro degli scali Siciliani : L'incontro, al quale partecipa pure l'assessore all'Economia Gaetano Armao, vuole essere anche un segnale di attenzione verso le isole minori, che scontano molte difficolta' sul fronte dei ...

Birgi e non solo. Oggi Musumeci convoca tutti gli aeroporti Siciliani per.... : Oggi si terrà a Palermo una riunione convocata dal presidente della Regione Siciliana, Nello Musumeci, con i presidenti della società di gestione degli aeroporti di Palermo, Catania, Trapani, Comiso, ...

Sicilia : M5S - Musumeci metta alla porta Armao : Se questi sono gli esperti della politica, gli stessi cioè che in un recente passato hanno creato i disastri che ben conosciamo, allora la Sicilia è condannata, nero su bianco. Parola di Consiglio ...

Sicilia : M5S - Musumeci metta alla porta Armao : 'Abbiamo letto basiti le dichiarazioni di Armao , assessore regionale all'Economia ndr, sul fatto che il Consiglio avrebbe impugnato le manovre volute dai deputati affermano Armao non è soltanto ...

Sicilia : M5S - Musumeci metta alla porta Armao : Palermo, 6 lug. (AdnKronos) – “Ed eccolo qua il capolavoro firmato Musumeci-Armao. Quando dicevamo in commissione e in Aula che la finanziaria era infarcita di errori macroscopici che sarebbero certamente stati impugnati, lo dicevamo a ragion veduta. Se questi sono gli esperti della politica, gli stessi cioè che in un recente passato hanno creato i disastri che ben conosciamo, allora la Sicilia è condannata, nero su bianco. Parola di ...

