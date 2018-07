Si vendono più case +9% ma i prezzi sono andati giù

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018) Boccata d'ossigeno per il mercato immobiliare: nel 2017, infatti, aumentate del 9,3% le compravendite di abitazioni, di cui oltre la metà (310mila sui 553mila contratti) sottoscritte con le agevolazioni prima casa, anche se il valore medio dei contratti è diminuito di 126mila euro dai 148mila dell'anno precedente. Lo si evince dal Rapporto Dati Statistici Notarili che ha elaborato i dati delle operazioni effettuate dal 98% dei notai, offrendo una fotografia attuale sul Paese e sul settore.Più in generale l'andamento del mercato immobiliare nel 2017 ha registrato un aumento del 6,7% con oltre 862mila operazioni effettuate rispetto alle 808mila del 2016. Gli acquisticoncentrati a Nord (che assorbe il 55,3% delle operazioni) e in particolare nel Nord Ovest (che conta su 1.800 compravendite ogni 100mila abitanti), pur mostrando un andamento positivo su tutto il territorio ...