Si tuffa con gli amici nel fiume e scompare | ricerche senza sosta

Frate si tuffa dalla scogliera del convento per una nuotata - trovato morto in spiaggia : Per ore nessuno ha saputo dare un nome all'uomo e solo quando il padre superiore del convento ha denunciato la sua scomparsa si è scoperto che era un Frate 63enne che si era tuffato dalla scogliera sottostante il convento per effettuare una lunga nuotata.Continua a leggere

Neymar contrattacca : "Io tuffatore? Fesserie - questo è il mio stile. Critica solo chi non ha mai giocato a calcio" : Neymar. AFP Sfacciato e irriverente in campo, senza peli sulla lingua davanti ai microfoni. Neymar è così, piaccia o meno. Il brasiliano lo ribadisce una volta di più al momento di difendersi dalle ...

Si tuffa nel fiume e non riemerge Morto un ragazzo di 28 anni a Concesa : Un ragazzo di 28 anni, di origine senegalese, è Morto nel Naviglio della Martesana, all'altezza della frazione di Concesa nel comune di Trezzo sull'Adda.

Parroco si tuffa in mare a Ostuni e muore annegato. Arcivescovo : “Siamo sconvolti” : Don Luigi Angelini, Parroco della Madonna della Sanità di Martina Franca (Taranto), è morto - molto probabilmente per annegamento - mentre faceva il bagno nelle acque antistanti zona Monticelli, nella marina di Ostuni (Brindisi).Continua a leggere

Linosa - 30 migranti si tuffano da un barcone : in 4 annegano - fermato l'equipaggio : I profughi si sono gettati alla vista delle due navi di Frontex e Gdf, che hanno raccolto le 447 persone a bordo e gli 11 dell'equipaggio. Arrestati questi ultimi per aver favorito l'immigrazione illegale. Intercettata una barca diretta in Europacon a bordo 158 migranti, tra cui 34 donne e nove bambini

Si tuffano da barcone - morti 4 migranti : Sarebbero quattro i migranti annegati perché si sono gettati in acqua dal barcone alla vista delle due navi di Guardia di Finanza e Frontex al largo di Linosa . E' quanto hanno raccontato alcuni ...

4 migranti annegati dopo essersi tuffati dal barcone a Linosa. Indagati gli 11 presunti scafisti : "Salvini parla di una vittoria politica perché Germania e Malta stanno prendendo una quota; Conte sta chiedendo le quote proporzionali. In questo momento, sono messi in minoranza i Paesi di Visegrad"...

Grado - si tuffa e batte la testa contro il trampolino : Brutta esperienza per un bagnante del parco acquatico, portato all'ospedale di Monfalcone per accertamenti. Ha riportato un trauma cranico

Roma - festa con sfregio a Campo de’ Fiori : i tifosi francesi si tuffano per celebrare il mondiale e imbrattano la fontana : Vincere un mondiale non è cosa da tutti i giorni e la gioia esplode incontenibile. A volte il sentimento può scappare di mano. E’ quanto successo a Roma, a Campo de’ Fiori dove i tifosi transalpini, presi dalla foga di festeggiare si sono tuffati nella fontana, sfregiando il monumento con impronte di scarpe e bicchieri rotti. L'articolo Roma, festa con sfregio a Campo de’ Fiori: i tifosi francesi si tuffano per celebrare il ...

"Dal barcone si sono tuffati in mare" : Una parte dei migranti del barcone intercettato ieri sera al largo di Linosa, si sono gettati volontariamente in mare . E' la versione fornita da fonti di palazzo Chigi, che spiega come le navi ...

Genova - si tuffa da 9 metri di altezza - ma sbatte contro la scogliera : grave un 16enne : Il giovane. originario dell'Ecuador, è stato trasportato in codice rosso all'ospedale di San Martino di Genova.Continua a leggere

Ancona - auto sommersa dall’acqua in un sottopassaggio : i poliziotti si tuffano e salvano le due donne rimaste bloccate : Il Centro Italia è stato colpito dal maltempo e un’auto, con a bordo due donne, si ritrova bloccata e sommersa dall’acqua in un sottopassaggio ad Ancona. Nelle immagini, catturate da una famiglia che ha assistito alla scena e che ha chiamato i soccorsi, si vedono quattro agenti della polizia intervenire: due di loro si immergono per aprire le portiere della macchina e liberare le due donne rimaste intrappolate. Video Facebook/Angela ...

Asus si tuffa nel mercato degli smartphone da gaming con il ROG Phone : Al Computex di Taipei Asus ha annunciato il ROG Phone, uno smartPhone Android da gaming targato Republic of Gamers – il brand dedicato al gaming del produttore taiwanese – con caratteristiche al top dal punto di vista prestazionale. I ROG Phone monteranno dei SoC Snapdragon 845 di Qualcomm appositamente selezionati per offrire una frequenza massima di 2,96GHz, superiore a quella offerta dallo stesso modello di chip su altri ...