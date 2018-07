Si scontrarono con gli agenti | il giudice libera gli antagonisti

ilgiornale

(Di venerdì 27 luglio 2018) Non ne è passato molto di tempo e gli arresti domiciliari per Andrea Bonadonna sono già stati revocati. Per il leader dell'Askatasuna, uno dei centri sociali più attivi nel territorio torinese e spesso coinvolto negli scontri al cantiere della Tav, è stato disposto l'obbligo di firma quotidiano al posto della detenzione a casa. E così Bonadonna potrà andare in Val di Susa a curare la rassegna musicale Alta Felicità di cui è direttore artistico."La risposta del Tribunale del Riesame di Torino all'aggressione degliin Val di Susa di pochi giorni fa è la revoca dei domiciliari al leader del centro sociale degli anarco-insurrezionalisti Askatasuna - attacca Giorgia Meloni su Facebook - Che vergogna!".Bonadonna era stato messo ai domiciliari, dopo un blitz al centro sociale realizzato la settimana scorsa, a causa dei duri scontri trae polizia del primo maggio del 2017. In ...