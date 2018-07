huffingtonpost

: Air Force Renzi: buttati 150 mln per Scalfarotto. Senatore di Scandicci dice di non averci mai messo piede. Aggrava… - DiegoDeLorenzis : Air Force Renzi: buttati 150 mln per Scalfarotto. Senatore di Scandicci dice di non averci mai messo piede. Aggrava… - HuffPostItalia : Si aggrava la posizione di Schifani nell'inchiesta sul 'sistema Montante': è accusato di concorso esterno in associ… - Alien1it : RT @HuffPostItalia: Si aggrava la posizione di Schifani nell'inchiesta sul 'sistema Montante': è accusato di concorso esterno in associazio… -

(Di venerdì 27 luglio 2018) Siladi Renato, ex presidente del Senato coinvoltosul cosiddetto '': i pm di Caltanissetta, che nei giorni scorsi hanno chiuso l'indagine a carico dell'ex presidente degli industriali siciliani Antoe di altre 23 persone, hanno contestato a, finoradi favoreggiamento e rivelazione di notizie riservate, il reato di concorso esterno in associazione a delinquere. Sarebbe responsabile di fughe di notizie reiterate e continuate a favore dell'organizzazione a delinquere che ruotava attorno all'industriale."Sono sorpreso e allibito - afferma da parte sua- perché mi si contesta di avere favorito una persona con cui notoriamente non ho mai avuto rapporti di amicizia e frequentazione. Quando avrò cognizione delle indagini che sino ad oggi sono a me ignote, mi difenderòe ...