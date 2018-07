wired

: Shameless, ecco il trailer della nona stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - MilanoCitExpo : Shameless, ecco il trailer della nona stagione #DipartimentoInnovazioneTecnologia - micheleiurillo : Shameless, ecco il trailer della nona stagione -

(Di venerdì 27 luglio 2018) “Niente è più importantefamiglia“: è questo paradossalmente il motto con cui si potrebbe sintetizzare il, diffuso in queste ore,di. L’irriverente serie Showtime, da noi in onda su Premium, tornerà dunque ad occuparsi dell’altamente disfunzionale famiglia Gallagher, composta dal padre Frank (uno straordinario William H Macy), sempre preso dalle sue mille dipendenze, e dai suoi sei figli, anche loro non del tutto presenti a se stessi. Come si vede nel video di anticipazione, molti dei protagonisti si imbarcano in avventure molto più grandi di loro: Frank crede di potersi arricchire sostenendo i diritti dei proletari del South Side, non prima di aver sparso malattie veneree a tutte le donnesua terapia di gruppo; Fiona cerca di sbancare con una nuova impresa immobiliare mentre Lip tenta di stare sobrio occupandosi ...