Sgombero Camping river | pistole finte | macchine di lusso e refurtiva Nelle roulotte

Camping River - Sgombero e protesta Rom vs Raggi-Salvini/ Ultime notizie - dentro refurtive e macchine di lusso : sgombero Camping River, protesta dei rom nel campo liberato da Raggi e Salvini: Ultime notizie, trovate refurtive e macchine di lusso. Caos per sentenza Corte Ue(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 10:37:00 GMT)

Sgombero Camping River : protesta Rom in corso/ Ultime notizie : ferito agente di polizia locale : Sgombero in corso del Camping River: Salvini-Raggi e lo "schiaffo" alla Corte Ue dopo lo stop. Ultime notizie, Roma: "emergenza sanitaria nel campo rom", il motivo dell'accelerazione(Pubblicato il Fri, 27 Jul 2018 00:52:00 GMT)

Disordini in serata al Camping River dopo uno Sgombero tranquillo : Non è servita la ruspa invocata in passato dal ministro dell'Interno Matteo Salvini ma il risultato dello sgombero del Camping River, campo rom della Capitale situato in zona Tiberina, seguendo la '...

Camping River è uno Sgombero pericoloso : “L’Ue blocca lo sgombero di Camping River”, avevano titolato molti media sulla decisione della Corte europea dei diritti dell’uomo di sospendere fino a venerdì lo sgombero del campo nomadi romano. In realtà la suddetta Corte è organo non dell’Unione europea ma del Consiglio d’Europa. Eppure lo sgomb

Roma - Sgombero del campo rom Camping River : famiglie separate - alloggi solo per una decina. Così molte hanno rinunciato : Donne e bambini a parte. Agli uomini, se ci sarà spazio, si penserà più avanti. Stessa cosa per i figli maggiorenni. L’alternativa? La strada. Come in un naufragio, il picco drammatico dello sgombero del Camping River è rappresentato dalla separazione dei nuclei familiari. Esattamente quello che è accaduto un anno fa in occasione dell’azione della Prefettura nell’edificio occupato dai rifugiati in via Curtatone. Sono pochi i casi per i quali il ...

'Vi spiego perché lo Sgombero del Camping River è inutile' : Attualmente si dà il 99 per cento di spazio mediatico alla cronaca e l'1 per cento di spazio agli eventi culturali che pur si organizzano sull'intero territorio nazionale. È chiaro che questa ...

“Vi spiego perché lo Sgombero del Camping River è inutile” : Musicista con il nome di arte di Alexian, compositore e poeta, Santino Spinelli è un italiano di etnia rom che ha due lauree e che è stato docente alle università di Trieste, di Chieti e di Teramo, oltre che al Politecnico di Torino. Da sempre attivo nella difesa della comunità romanì contro razzism

Radicali : Sgombero Camping River sono violazione dei diritti umani : Roma – “Siamo stati tutta la mattina fuori dal Camping River, appena sgomberato in seguito a un’ordinanza del Comune”. Cosi’ in una nota Riccardo Magi, deputato di +Europa e segretario di Radicali Italiani, e Alessandro Capriccioli, consigliere regionale di +Europa Radicali nel Lazio. “Ancora adesso- prosegue Magi- le persone, tra cui moltissimi bambini anche di pochi mesi e alcuni malati, sono ammassate fuori ...

Bonafoni : Sgombero Camping non in linea con decisione Corte Europea : Roma – “L’unica cosa che ha ottenuto la Sindaca con lo sgombero del camping River e’ che quelle persone sfrattate adesso sono per strada e li’ rimarranno, paradossalmente formando nuovi campi. Una comunita’ intera disgregata, trattata come un numero, nella peggiore tradizione della destra, senza tener conto che da quello spaccato di mondo erano uscite storie di ragazzi laureati, bambini scolarizzati, vicende ...

La "terza via" di Raggi sui rom parte con lo Sgombero del Camping River : “La legalità e la tutela dei diritti delle persone. Con questi principi saldi prosegue la nostra azione per il superamento dei campi rom”, scrive Virginia Raggi. Un “superamento” che sembra molto simile al tradizionale sgombero. Decine di pattuglie e blindati di Polizia, Carabinieri e Municipale son

Camping River : ecco tutte le tappe che hanno portato allo Sgombero : Roma – Alla fine lo sgombero e’ arrivato, e con un giorno di anticipo rispetto alle previsioni. Gli abitanti del Camping River sono stati colti di sorpresa stamattina quando, intorno alle 8, si sono visti arrivare circa 200 agenti della Polizia locale accompagnati dagli assistenti sociali e dalla Polizia di Stato. ‘Tutti fuori entro oggi’ e’ stato l’ordine. E cosi’, in tarda mattinata, il campo rom di ...

